“29ตุลา” เริ่มใช้คนละครึ่ง – ลงทะเบียน 20 ต.ค. รัฐทุ่ม 4 หมื่นล.- “20ล้านคน” เฮรับ 2-2.4 พันบาท

“29ตุลา” เริ่มใช้คนละครึ่ง – ลงทะเบียน 20 ต.ค. รัฐทุ่ม4หมื่นล.- “20ล้านคน” เฮรับ 2-2.4 พันบาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่งพลัส ว่า วันที่ 7 ตุลาคม กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัส กรอบวงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และงบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท
“โครงการนี้มีเป้าหมายเข้าถึงประชาชน 20 ล้านคน หากเป็นประชาชนที่อยู่ในระบบภาษี จะได้รับคนละ 2,400 บาท ขณะที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับคนละ 2,000 บาท และจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568” นายเอกนิติกล่าว
นายเอกนิติกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบก่อนหน้า ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนได้รวดเร็ว ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม ต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลบ้างเล็กน้อย โดยระบบจะกลั่นกรองสถานะของประชาชนว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี หรือเป็นประชาชนทั่วไป และจะเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2568 ขยายวงเงินรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน จากเดิมวันละ 150 บาทต่อวัน
นายเอกนิติ กล่าวว่า สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ คาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 1 ล้านแห่ง จะขยายขอบเขตร้านค้าไปถึงนิติบุคคลขนาดเล็ก แบ่งเป็น กลุ่มนิติบุคคลจดทะเบียน 1.8 ล้านบาท และนิติบุคคลขนาด 30 ล้านบาท ที่อยู่ในระบบภาษี รวม 5,500 ราย ครอบคลุมร้านบริการ อาหาร เครื่องดื่ม และบริการทั่วไป กระทรวงการคลังคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัส และการกระตุ้นใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ครม.อนุมัติเพิ่มเงินให้ 2 เดือน รวมเป็น 1,700 บาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2568 ประมาณ 0.2-0.4% ของจีดีพี เนื่องจากเงินที่ประชาชนใช้จ่ายจะหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยตรง นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความมั่นใจในกำลังซื้อ และเพิ่มศักยภาพในการบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่มักใช้จ่ายสูงกว่าผู้มีรายได้มาก
นายเอกนิติกล่าวถึงโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองว่า สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า คาดว่าจะให้วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นบาท จะเสนอครม.อนุมัติวันที่ 14 ตุลาคม เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและฟื้นฟูเศรษฐกิจปลายปี โครงการนี้จะเน้นส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดรองเมืองหลัก ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ขณะเดียวกันจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจท้องถิ่น และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นายเอกนิติ กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีมาตรการเร่งการใช้จ่ายงบต้นปีงบ 2569 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบสำหรับการอบรมสัมมนา นำรายจ่ายดังกล่าวมาใช้ภายใน 4 เดือนแรกของปีงบ เพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐมีงบอยู่ประมาณ 3-4 พันล้านบาท ขณะที่รัฐวิสาหกิจมีงบราว 4 พันล้านบาท ส่วนการดูแลเศรษฐกิจในระยะยาว กระทรวงการคลังจะมีมาตรการสำหรับธุรกิจโรงแรม ที่ต้องปรับปรุง รีโนเวท จะใช้ในการหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า