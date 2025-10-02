นักลงทุนเทขายทำกำไร เช้านี้ราคาทองปรับลดทันที 250 บาท หลังวานนี้พุ่งแรง ทำนิวไฮรอบใหม่
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ (2 ต.ค.) ทันทีที่เปิดตลาดเมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองปรับลดลงทันทีจากวานนี้ (1 ต.ค.) 250 บาท หลังจากวานนี้ราคาปรับขึ้นไป 16 ครั้ง รวม 1,150 บาท ส่งผลให้ทองคำแท่งขายออกในวันนี้อยู่ที่บาทละ 59,300 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 60,100 บาท
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำวิเคราะห์ว่า ราคาทองคํา Spot ปรับตัวลดลงจากแรงเทขายทำกำไรทางเทคนิคหลังจากเมื่อวานพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลหลังจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐถูกชัตดาวน์เนื่องจากขาดงบประมาณ ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดร่วงลงจากนิวไฮ
ราคาทองคำตลาดโลกปรับฐานลงสู่บริเวณแถวๆ 3,865 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเช้าวันนี้จากแรงเทขายทำกำไรทองคำทางเทคนิค หลังจากเมื่อวานพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่บริเวณแถว 3,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐกลางของสหรัฐถูกปิดทำการเนื่องจากขาดงบประมาณ รวมทั้งแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าหลังหน่วยงานสหรัฐถูกชัตดาวน์ดังกล่าว
และนอกจากนี้ ตลาดทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนล่าสุดที่อ่อนแอเกินคาด โดยล่าสุดรายงานของ CME Group ระบุว่า มีโอกาสมากถึง 99% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 28-29 ต.ค.
รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนวันนี้ติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน ซึ่งตัวเลขที่คาดการณ์ของเดือนนี้และรายงานตัวเลขของเดือนที่ผ่านมาหรือครั้งที่ผ่านมามีดังนี้
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดีปรับตัวลดลง 250 บาท สู่บริเวณ 59,300 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 16 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้นมาก 1,150 บาท ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ตามทองคำตลาดโลกบริเวณ 59,550 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าบริเวณแถวๆ 32.42 บาท เคลื่อนไหวใกล้เคียงระดับเดียวกับเมื่อวานเป็นปัจจัยหนุนต่อทองคำในประเทศ