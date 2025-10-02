เผ่าภูมิ โวยบิดหวยเกษียณ ทำปชช.ออมได้เพียง 17%

“เผ่าภูมิ” ติง รบ.เลี่ยงทำ “หวยเกษียณ” หลบใช้ช่องผ่านสลากกินแบ่ง ออมได้เพียง 17% แต่หวยเกษียณออมได้ 100% ชี้ ปชช.เสียโอกาส
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรมช.คลัง เปิดเผยว่า 1.ตนกังวลความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายหวยเกษียณ โดยพยายามเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปแบบ และนำสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำลงโดยไม่จำเป็น ซึ่งตนจะรอรายละเอียดจากรัฐบาล
2.ทราบมาว่าอาจทำผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตามกฎหมายเงินที่ซื้อสลากนี้จะถูกเก็บเป็นเงินออมมากสุด 17% (ซึ่งตนเชื่อว่าทำจริงจะต่ำกว่านี้มาก) ในขณะที่หวยเกษียณทุกบาททุกสตางค์จะกลายเป็นเงินออมหรือ 100% นั่นเอง 3.ตัวอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ออมได้มากสุด 13 บาท (ถูกหวยกิน 67 บาท) ในขณะที่หวยเกษียณซื้อ 50 บาท ออมได้ 50 บาท ไม่มีวันถูกหวยกินครับ
นายเผ่าภูมิ กล่าวอีกว่า 4.ทางเลือกที่รัฐบาลเสนอนี้ ตนเคยคิดแต่เลือกที่จะไม่ทำ เพราะมันทำให้ออมทุกบาทที่ซื้อหวยไม่ได้ ตนจึงเลือกการแก้กฎหมายเพื่อทำหวยเกษียณ ทำเถอะ วางทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาส