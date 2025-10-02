อุ๊งอิ๊ง รับโอน 1,216 ล้านหุ้น คัมแบ๊กผู้ถือหุ้นใหญ่ เอสซีแอสเสท หลังพ้นนายกฯ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้รับโอนหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด จำนวน 1,026,149,870 สัดส่วน 23.99% และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จำนวน 190,000,000 หุ้น สัดส่วน 4.44% ตามสัญญาการจัดการทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
การโอนหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ น.ส.แพทองธาร ถือหุ้นจำนวน 1,216,149,870 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.43% ของทุนจดทะเบียน กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท แทนที่ 2 บลจ. ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่ถือหุ้นเพื่อการจัดการแทน
ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารแต่อย่างใด
