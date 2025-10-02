ส.วิศวกรโครงสร้าง เปิด 4 ต้นเหตุ กันสาดทรุดตัว แนะผู้ใช้อาคารสังเกตสัญญาณเตือน
จากเหตุกันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และ อ.ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายถึง 4 ปัจจัยที่ทำให้กันสาดทรุดตัว ดังนี้
1.โครงสร้างมีอายุมาก ซึ่งกรณีตึกแถวที่เกิดเหตุมีอายุถึงกว่า 90 ปี ดังนั้นวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต และเหล็กเสริมมีการเสื่อมสภาพ อีกทั้งคอนกรีตและเหล็กเสริมในยุคก่อนมีกำลังรับน้ำหนักไม่มากเหมือนในปัจจุบัน เมื่ออายุผ่านไป จึงเสื่อมสภาพได้
2.โครงสร้างกันสาดหรือระเบียงมีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่นปลาย มีจุดรองรับด้านเดียว คือปลายที่ยึดติดกับโครงสร้างหลักของอาคาร ดังนั้นโครงสร้างดังกล่าว จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะยุบตัวลงมาได้ง่ายกว่าโครงสร้างที่อยู่ด้านใน
3.โครงสร้างกันสาดหรือระเบียงมีลักษณะการใช้งานภายนอก ซึ่งต้องสัมผัสกับ ลม ฝน แสงแดด ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการแตกร้าวในโครงสร้าง จากนั้นความชื้นจะซึมเข้าไปถึงเนื้อเหล็กเสริม แล้วทำให้เหล็กเสริมกัดกร่อนเป็นสนิม สูญเสียเนื้อเหล็ก แล้วทำให้ร่วงลงมา
4.สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การขนส่ง การเผาไหม้ ซึ่งก๊าซดังกล่าวทำให้เกิดคาร์บอเนชั่นในคอนกรีต แล้วทำให้เหล็กเสริมเป็นสนิมได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น ผู้ใช้งานอาคาร จะต้องดูแลรักษาอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเก่าที่เสื่อมสภาพไปตามเวลา และต้องรู้จักการสังเกตสัญญาณเตือนภัยต่างๆ เช่น เห็นคราบสนิม หรือ รอยร้าวขนาดใหญ่ในโครงสร้าง และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบ ก่อนที่รอยร้าวและสนิมจะลุกลามทำให้โครงสร้างพังถล่มลงมา