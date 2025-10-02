กรมค้าภายใน ประชุมสมาคม รพ.เอกชน 7 ต.ค. ซักซ้อม วิธีระบบจ่ายออนไลน์-ออฟไลน์

ค้าภายใน ประชุม ซักซ้อม รพ.เอกชน ระบบจ่าย เล็งเชิญ”อนุทิน”กดปุ่ม โครงการเพิ่มทางเลือกการ ซื้อยาภายนอกโรงพยาบาล
ความคืบหน้าหลังจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายดูแลค่าครองชีพประชาชน ผ่านการเพิ่มทางเลือกการซื้อยาภายนอกโรงพยาบาลเอกชนก่อนชำระเงิน นั้น
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรมการค้าภายใน จะประชุมกับสมาคมโรงพยาบาลภาคเอกชนกว่า 10 เครือข่าย ที่มีสาขากว่า 100 แห่ง ในวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจและวิธีการเพื่อให้โรงพยาบาลปรับปรุง ระบบการจ่ายยาทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ได้ปรับปรุงระบบให้สอดรับกับบริการที่เพิ่มขึ้น และกำหนดวันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เบื้องต้นจะเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคลิกออฟโครงการ
อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มทางเลือกการซื้อยาภายนอกโรงพยาบาล เป็นโครงการเชิงสมัครใจยังไม่มีการบังคับให้ทุกโรงพยาบาลต้องปฎิบัติ และขณะนี้ได้รับการตอบรับจากภาคสังคมอย่างสูง
” ที่มีความกังวลว่า เมื่อรายได้ค่ายาสามัญทั่วไปที่ประชาชนเลือกซื้อเองได้นอกโรงพยาบาลจะทำให้ปรับราคาหรือค่าบริการอื่น เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไป นั้น ไม่ต้องกังวล เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้มีการข้อมูลโครงสร้างราคายาทั่วไปและค่าบริการที่โรงพยาบาลแจ้งมากับกรมการค้าภายในทุกปี ก็จะติดตามและเปรียบเทียบราคายาและค่าบริการ และการติดตามของพันธมิตรของกรมฯ
ทั้งสมาคมประกันภัยประกันชีวิต กลุ่มผู้บริโภค และนักวิชาการ เป็นกลุ่มที่จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภค เมื่อพบว่าค่ายาหรือค่าบริการหลังจากโครงการดำเนินการไประยะหนึ่ง กรมฯจะตรวจสอบและเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อให้โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และสกัดการค้าไม่เป็นธรรม ซึ่งกลางเดือนตุลาคมนี้ โครงการจะเดินหน้าเต็มตัว ”
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุต่อว่า แม้ขณะนี้จะมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบทั้งหมด แต่เชื่อว่าหลังเปิดตัวโครงการและประชาชนเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดค่ายาที่สามารถซื้อได้เองภายนอกโรงพยาบาล จะทำให้โรงพยาบาลที่เหลือเข้าโครงการ ด้วยสามารถประหยัดค่ายาสามัญทั่วไปได้ไม่น้อยกว่า 30%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ล้อมวงถก ปมเหลื่อมล้ำที่ดินไทย ‘ถือครองกระจุก’ รกร้าง 300 ล้านไร่ ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
- ธรรมนัส ลั่นฟ้อง โรม กล่าวหาโยงสแกมเมอร์ แจงเบน สมิธ เป็นนักธุรกิจ เสียหายหนัก
- บินโดยสารเดลต้า 2 ลำ ชนกันกลางสนามบินนิวยอร์ก จนหัวเครื่องบินบุบ แอร์โฮสเตสเจ็บ 1 ราย
- ดาวเทียมชี้ 4 ปี อากาศสุดขั้ว ปีนี้ท่วมแล้ว 4.8 ล้านไร่ ใกล้เคียงปี 65 ที่ท่วมมากสุด 5.3 ล้านไร่