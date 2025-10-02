เศรษฐกิจ

กรมค้าภายใน ประชุมสมาคม รพ.เอกชน 7 ต.ค. ซักซ้อม วิธีระบบจ่ายออนไลน์-ออฟไลน์

ค้าภายใน ประชุม ซักซ้อม รพ.เอกชน ระบบจ่าย เล็งเชิญ”อนุทิน”กดปุ่ม โครงการเพิ่มทางเลือกการ ซื้อยาภายนอกโรงพยาบาล

ความคืบหน้าหลังจากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายดูแลค่าครองชีพประชาชน ผ่านการเพิ่มทางเลือกการซื้อยาภายนอกโรงพยาบาลเอกชนก่อนชำระเงิน นั้น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรมการค้าภายใน จะประชุมกับสมาคมโรงพยาบาลภาคเอกชนกว่า 10 เครือข่าย ที่มีสาขากว่า 100 แห่ง ในวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อซักซ้อม ความเข้าใจและวิธีการเพื่อให้โรงพยาบาลปรับปรุง ระบบการจ่ายยาทั้งแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ได้ปรับปรุงระบบให้สอดรับกับบริการที่เพิ่มขึ้น และกำหนดวันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เบื้องต้นจะเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคลิกออฟโครงการ

อย่างไรก็ตาม โครงการเพิ่มทางเลือกการซื้อยาภายนอกโรงพยาบาล เป็นโครงการเชิงสมัครใจยังไม่มีการบังคับให้ทุกโรงพยาบาลต้องปฎิบัติ และขณะนี้ได้รับการตอบรับจากภาคสังคมอย่างสูง

” ที่มีความกังวลว่า เมื่อรายได้ค่ายาสามัญทั่วไปที่ประชาชนเลือกซื้อเองได้นอกโรงพยาบาลจะทำให้ปรับราคาหรือค่าบริการอื่น เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไป นั้น ไม่ต้องกังวล เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้มีการข้อมูลโครงสร้างราคายาทั่วไปและค่าบริการที่โรงพยาบาลแจ้งมากับกรมการค้าภายในทุกปี ก็จะติดตามและเปรียบเทียบราคายาและค่าบริการ และการติดตามของพันธมิตรของกรมฯ

ทั้งสมาคมประกันภัยประกันชีวิต กลุ่มผู้บริโภค และนักวิชาการ เป็นกลุ่มที่จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภค เมื่อพบว่าค่ายาหรือค่าบริการหลังจากโครงการดำเนินการไประยะหนึ่ง กรมฯจะตรวจสอบและเพิ่มมาตรการดูแลเพื่อให้โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และสกัดการค้าไม่เป็นธรรม ซึ่งกลางเดือนตุลาคมนี้ โครงการจะเดินหน้าเต็มตัว ”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุต่อว่า แม้ขณะนี้จะมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการไม่ครบทั้งหมด แต่เชื่อว่าหลังเปิดตัวโครงการและประชาชนเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการประหยัดค่ายาที่สามารถซื้อได้เองภายนอกโรงพยาบาล จะทำให้โรงพยาบาลที่เหลือเข้าโครงการ ด้วยสามารถประหยัดค่ายาสามัญทั่วไปได้ไม่น้อยกว่า 30%

