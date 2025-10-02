กอช.ยันเดินหน้า หวยเกษียณ จ่อจำหน่าย ธ.ค.นี้ ขยายช่องทางขายทั้งออนไลน์-ออฟไลน์
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองปลัดกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบายสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ (สลาก กอช.) หรือ “หวยเกษียณ” ซึ่งเป็นคนละรูปแบบกับ “สลากเพื่อการออม” ของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบายไว้
สำหรับสลากเพื่อการออม ใช้งบจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้เป็นค่าบริหารจัดการ ส่วนหวยเกษียณ จะใช้งบประมาณจากรัฐ ในการสนับสนุนผลการออกรางวัล
พร้อมยืนยันว่า ไทม์ไลน์การจำหน่ายหวยเกษียณยังเป็นไทม์ไลน์เดิม คือ ในช่วงธันวาคม 2568 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลกระทบทำให้มีการเลื่อนการจำหน่ายหวยเกษียณออกไป
ด้านนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของขั้นตอนกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของสภาวาระ 3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และทาง กอช. ได้เสนอกฎกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว
ส่วนระบบการจัดจำหน่าย คาดว่าจะเตรียมทันทั้งหมด เพราะแอปพลิเคชั่นของ กอช. ได้เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย อย่างเช่นที่ผ่านมาได้เปิดตัวกับบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งในเร็วๆนี้ จะมีการเปิดช่องทางจำหน่ายเพิ่มในรูปแบบออฟไลน์ โดยจะร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven ทุกสาขา
ขณะที่ ขั้นตอนการลุ้นผลรางวัลยังคงเดิม คือ ออกทุกวันศุกร์ จำกัดวงเงินการซื้อขายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน จัดจำหน่าย 5,000,000 ฉบับต่อสัปดาห์ ฉบับละ 50 บาท และเงินรางวัลของหวยเกษียณยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง โดยรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท (5 รางวัล) รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท (10,000 รางวัล)
“จำกัดการซื้อขาย 1 คน ซื้อได้ 3,000 บาทต่อเดือน จะซื้อครั้งเดียว 60 ฉบับ คิดเป็นเงิน 3,000 บาท หรือ จะจะซื้อวันละกี่ฉบับก็ได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ย้ำว่า คนที่ไม่ถูกรางวัล ยังมีเงินเก็บ เงินไม่ได้หายไปไหน เพราะนี่คือการออมเพื่อการชราภาพชัดเจน และจะเดินหน้าต่อเพราะกฎหมายผ่านแล้ว”
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 67 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนราย คาดว่า สิ้นปี 68 จะมีสมาชิกสะสมเพิ่มขึ้นรวม 3 ล้านราย