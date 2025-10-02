ประธานสรรหาฯ เผย เตรียมเปิดรับสมัครผอ.ออมสินคนใหม่ สัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมสรรหาครั้งแรกแล้ว และได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาเป็นที่เรียบร้อย โดยคาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ในสัปดาห์หน้า โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมกับการสรรหาอดีตผอ.ออมสินคนก่อน (นายวิทัย รัตนากร) โดยเปิดรับสมัครประมาณ 12–14 วัน คุณสมบัติและเงื่อนไขยังคงเหมือนเดิมทั้งหมด
ทั้งนี้กระบวนการสรรหาทั้งหมด คาดว่าจะให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2569 โดยขั้นตอนสุดท้ายจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารออมสินช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่เพียงรับทราบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบเท่านั้น