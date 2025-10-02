อรรถกร ถก ททท. ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวจีน 2-3 ล้านคน กลับไทยใน 4 เดือน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และนำภารกิจเร่งด่วนมาหารือกันอย่างเป็นทางการนั้น โดยได้ใช้โอกาสนี้ในการทำความรู้จักและรับฟังข้อมูลด้านต่างๆ จากผู้บริหาร ซึ่งยอมรับว่า การท่องเที่ยวในปีนี้อาจซบเซาลงบ้าง จึงวางแผนในการปรับเปลี่ยนจากการทำการตลาดแบบภาพรวมกลุ่มประเทศ มาเน้นการเจาะกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพสูงเป็นหลัก ซึ่งได้มอบโจทย์ให้ ททท.ทำการบ้านและวางกลยุทธ์แบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
วันนี้เราจำเป็นต้องปรับมายด์เซ็ตของตัวเอง เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ยังมีประเทศอื่นที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งอาจตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีกว่าไทยในบางด้าน จึงต้องใช้คำว่า เรียนเชิญในการเข้ามาท่องเที่ยว ไม่ได้ทำเพียงแค่การเชิญชวน ซึ่งทำกันอยู่แล้วอีกต่อไป
นายอรรถกร กล่าวว่า ในช่วง 4 เดือนต่อจากนี้ ตั้งเป้าหมายในการดึงตลาดนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาเที่ยวไทย ฟื้นตัวประมาณ 2-3 ล้านคน ถือเป็นเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาให้ตัวเองว่าอยากจะทำให้ได้ ซึ่งเบื้องต้นก็ได้กระตุ้นไปถึง ททท.ว่าต้องการทำให้ได้ และจะหาทางทำอย่างไร โดยมีความเชื่อมั่นว่าแม้เป็นตัวเลขที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่ามีวิธีการที่จะทำให้สำเร็จได้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือของภาครัฐที่ต้องช่วยกันมากขึ้น โดยหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้จ่ายและช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะประเทศยักษ์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยวต่อไป
“ตามกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลที่ประกาศอย่างชัดเจนของนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ที่จะอยู่ในช่วง 4 เดือน ทำให้ตัวเองมีเวลาในการทำงานระยะสั้น จึงจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศเป้าหมาย (destination) ทั้งการเข้ามาเที่ยวซ้ำและมาเที่ยวเป็นครั้งแรก ที่ต้องการเรียนเชิญให้เดินทางกลับมาเที่ยวในไทย โดยได้ตั้งโจทย์ใหม่ร่วมกับผู้บริหาร ททท.ที่มีการหารือร่วมกับผู้ว่าการ ททท.ทุกวันอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เป็นตัวเลขที่มีความชัดเจนมากขึ้น ถือเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าการคาดการณ์เดิมและต้องไขว่คว้าเยอะๆ ถึงจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้” นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร กล่าวว่า สำหรับประเทศเป้าหมายหลักที่ต้องการดึงดูดให้เข้ามาเที่ยวไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย, และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) อาทิ ซาอุดีอาระเบีย ขณะเดียวกัน ยังคงรักษา (maintain) ตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา อาทิ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รัสเซีย และโปแลนด์ ซึ่งมีตัวเลขที่เติบโตขึ้นอย่างดีในปี 2567 ไว้ด้วย ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศก็ไม่ได้ทิ้ง จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองควบคู่กันไปด้วย