หุ้นบวก 13.26 จุด ดัชนีพุ่งตามตลาดโลก นักลงทุนคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะดัชนีหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วันนี้ หุ้นเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,275.03 จุด ก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,288.29 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 13.26 จุด หรือบวก 1.04% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,294.14 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,282.95 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 35,286.71 ล้านบาท
โดยนางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดีตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนปรับตัวลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้นักลงทุนยังคงมีความหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ จึงมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่ม Big-cap นำโดยอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ไอซีที และขนส่ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักมากในตลาดรวม จึงช่วยสนับสนุนการปรับระดับขึ้นของดัชนีได้
นางสาววิลาสินี กล่าวว่า ปัจจัยในต่างประเทศที่สำคัญ เป็นภาวะที่รัฐบาลสหรัฐเผชิญภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลกลาง เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี โดยเป็นการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐของสหรัฐติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ทำให้ประธานเฟดสาขาชิคาโก ได้ออกมาเตือนการขาดแคลนข้อมูลในช่วงชัตดาวน์ อาจมีผลกระทบการประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในภาพรวมได้ แต่ฟิทช์ เรทติ้งส์ หน่วยงานจัดอันดับเครดิตของสหรัฐ ประเมินว่าภาวะชัตดาวน์สหรัฐไม่กระทบเครดิตเรตติ้งประเทศ ส่วน S&P Global Ratings หนึ่งในหน่วยงานจัดอันดับเครดิตของสหรัฐ ได้คาดว่าภาวะดังกล่าวอาจฉุดการเติบโตจีดีพีสหรัฐเล็กน้อย แต่ไม่ได้เป็นผลมากนัก บวกกับมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนดัชนี โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,285-1,300 จุด