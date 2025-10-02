พาณิชย์ ร่วมถก รมต.การค้าอาเซียน เตรียมลงนามยกระดับการค้าสินค้า ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting: AEM) ครั้งที่ 57 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23–26 กันยายน 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยอาเซียนมีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจในปี 2568 รวมกว่า 10 เรื่อง ที่เสริมการเป็นตลาดร่วมของภูมิภาค อาทิ การสรุปผลการเจรจาและลงนามการยกระดับความตกลงการค้าสินค้า ความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานด้านเซมิคอนดักเตอร์ กรอบแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน ระเบียบปฏิบัติการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ-เอกชน ขอบเขตการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ตลอดจนได้ลงนามความตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งเป็นกรอบกติกาในด้านการแข่งขันทางการค้าฉบับแรกของอาเซียนที่จะยกระดับการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมและเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายเอกฉัตร กล่าวว่า เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนขยายตัวถึงร้อยละ 4.8 ในปี 2567 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 4.2 ในปี 2568 สูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับแนวโน้มการกีดกันทางการค้าและมาตรการฝ่ายเดียวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการค้าแบบพหุภาคีและห่วงโซ่อุปทานโลก อาเซียนจึงจะเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และสนับสนุนการค้าเสรีที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยจะเร่งรัดจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับมือกับภูมิเศรษฐศาสตร์ของอาเซียน เพื่อเสนอต่อผู้นำอาเซียนในเดือนตุลาคม 2568
ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้สนับสนุนให้เร่งรัดการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ให้สามารถสรุปผลอย่างมีนัยสำคัญภายในปีนี้ ซึ่งขณะนี้การเจรจาก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแรกของโลกที่มีกติกาด้านการค้าดิจิทัลที่มีมาตรฐานสูง รองรับพลวัตของการค้ายุคใหม่ และเสริมศักยภาพของภูมิภาคในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก
นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนยังได้ร่วมประชุมหารือกับ 14 ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกแปด ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ แคนาดา รัสเซีย สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาทิ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า สะท้อนถึงความสนใจต่ออาเซียนในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก ทั้งนี้ อาเซียนได้ร่วมวางแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคกับแต่ละประเทศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การค้าปัจจุบัน โดยมุ่งขยายตลาดการค้าใหม่ๆ และเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น ตลอดจนการยกระดับความตกลงการค้าเสรีของอาเซียน ทั้งกับจีน อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยกำหนดจะลงนามความตกลงอาเซียน–จีน (ACFTA 3.0) ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน เดือนตุลา