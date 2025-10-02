อัพเดตเป๋าตังรอเลย ลงทะเบียน คนละครึ่ง 20 ต.ค. เช็กวิธีรับสิทธิ กลุ่มเคยใช้จ่าย-มือใหม่

อัพเดตเป๋าตังรอเลย 20 ต.ค.ลงทะเบียนคนละครึ่ง เปิดวิธีรับสิทธิ กลุ่มเคยใช้จ่าย-มือใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง ในรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยขุนคลัง เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและ รมว.คลัง จะนำโครงการคนละครึ่งเข้า ครม.วันที่ 7 ตุลาคมนี้
รองนายกฯเอกนิติ ยืนยัน 7 ตุลาคม กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.อนุมัติ โครงการคนละครึ่งพลัส กรอบวงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และงบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท
โครงการนี้มีเป้าหมายเข้าถึงประชาชน 20 ล้านคน หากเป็นประชาชนที่อยู่ในระบบภาษี จะได้รับคนละ 2,400 บาท ขณะที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับคนละ 2,000 บาท และจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568
สำหรับ ผู้ที่เคยเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งในรอบก่อนหน้า ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนได้รวดเร็ว
ขณะที่ ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม ต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลบ้างเล็กน้อย โดยระบบจะกลั่นกรองสถานะของประชาชนว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี หรือเป็นประชาชนทั่วไป
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2568
พร้อมขยายวงเงินรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน จากเดิมวันละ 150 บาทต่อวัน
ขั้นตอนยืนยันตัวตน-ใช้สิทธิ
มติชนออนไลน์ ตรวจสอบขั้นตอนการยืนยันตัวตนจาก สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกรัฐบาล สรุปวิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิดังนี้
- แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568
- กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 (ครั้งล่าสุด) เข้าไปกด “ยืนยันตัวตน” ได้เลย
- กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 ต.ค. หากลงทะเบียนไม่ได้ให้ไปธนาคาร
- เงินเข้าและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 29 ตุลาคม
- ผู้ที่ไม่เข้าระบบเป๋าตังเป็นเวลานาน ขอให้ “อัพเดตแอพเป๋าตัง” ได้เลย
กลุ่มผู้มีสิทธิร่วม ‘คนละครึ่ง’
1.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี 9 ล้านคน
รัฐจ่ายให้คนละ 2,000 บาท
ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
-ประชาชนที่ร่วมโครงการร่วมจ่าย 2,000 บาท
2.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน
รัฐจ่ายให้คนละ 2,400 บาท
ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
-ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร่วมจ่าย 2,000 บาท
ใช้จ่ายได้สูงสุด 400 บาทต่อวัน และใครที่ใช้ไม่หมดในแต่ละวัน สามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ ภายในระยะเวลา 2 เดือน
ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน ไม่ได้สิทธิคนละครึ่ง เพราะรัฐบาลเติมเงินให้ครั้งเดียว 1,700 บาท จากเดิม 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริง โอนเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและโอนตรงให้ผู้มีรายได้น้อย