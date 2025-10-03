ภาพประวัติศาสตร์

ช่วงเช้าวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนที่ 25 เดินทางเข้าทำงานอย่างเป็นทางการวันแรก
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีพี่น้องสื่อมวลชนรอสัมภาษณ์ ผู้ว่าการวิทัยเน้นย้ำการทำงานจะมีอิสระจากการเมือง พร้อมยินดีร่วมมือกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประคองเศรษฐกิจให้เติบโตสู่ศักยภาพ
หลังจากนั้นผู้ว่าการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล และเข้าร่วมประชุมส่งมอบหน้าที่จาก คุณเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ
โดยผู้ว่าการวิทัยได้ขอบคุณคุณเศรษฐพุฒิ พร้อมเดินไปส่งขึ้นรถจนรถเคลื่อนออกไปจาก ธปท.
เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนอย่างมาก
