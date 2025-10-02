กรอ. ติดดาว 1,376 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ CSR-DIW รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนำ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการ (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สอดคล้องตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Model และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกำกับและติดตามภารกิจดังกล่าว โดยกำหนดมาตรฐาน CSR-DIW ครอบคลุมการดำเนินงาน 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1) CSR in-Process เน้นการจัดการ ภายในโรงงาน ทั้งในด้านการควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการผลิตสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผู้บริโภค
2) CSR after-process มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงงานได้รับรางวัล CSR-DIW แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,376 โรงงาน โดยในปี 2568 มีโรงงานได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับโรงงานให้ได้รับมาตรฐาน CSR-DIW จำนวน 50 โรงงาน แบ่งเป็นการดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ จำนวน 45 โรงงาน และดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 5 โรงงาน
ล่าสุด เดือนกันยายน 2568 เจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ลงพื้นที่ดำเนินการทวนสอบ (Verification) การปฏิบัติตามมาตรฐาน CSR-DIW เพื่อยืนยันความพร้อมและสนับสนุนการได้รับมาตรฐาน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงงาน ได้แก่
1) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี SR3
2) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา สาขาอันวาร์
3) บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด จังหวัดลำพูน
4) บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน
5) บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
