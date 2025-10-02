ฟาร์มเฮ้าส์ ผนึกกำลัง 5 สถาบันเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ฟาร์มเฮ้าส์ ผนึกกำลัง 5 สถาบันเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ตอบโจทย์อุตสาหกรรม พาชมเครื่องผลิตขนมปังล้ำสุดในภูมิภาค
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มเฮ้าส์” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเสรีไทย 2 อาคารบางชัน โรงงานบางชัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568
คุณอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการพัฒนากําลังคน งานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ อันจะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
“ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทผลิตอาหารชั้นนำของเมืองไทย มีการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนทีมทำงานของบริษัทฯ นอกจากเรื่องวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ยังมีเรื่องของคหกรรมด้วย จึงมีการให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงาน มีความร่วมมือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัย อัปเดตเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่ทำมาตลอด 34 ปีที่ผ่านมา”
คุณอภิเศรษฐ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนการนําเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านเทคโนโลยี จึงเป็นอีกก้าวสําคัญในการพัฒนากําลังคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมต่อไป
รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างมากที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำงานร่วมกันมานานพอสมควร โดยเฉพาะที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง วันนี้เป็นการลงคำมั่นสัญญาอย่างเป็นทางการที่บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี ได้ทำร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง เป็นความร่วมมือทั้งในแง่นักศึกษา การใช้โจทย์ของบริษัทฯ เป็นโจทย์ในการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือแบบวิน-วิน เพราะอาจารย์ได้รับประสบการณ์มากขึ้น นักศึกษาก็ได้เรียนรู้กับของจริง
“การศึกษาจะต้องเปลี่ยนไป เราต้องดูเรื่องคนที่อยู่ในวัยทำงานด้วย ทำอย่างไรระบบจะยืดหยุ่นพอให้ได้เพิ่มเติมทักษะ ถ้าพนักงานบริษัทสามารถมีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมดีขึ้น ขณะเดียวกันกับนักศึกษาเอง เราจะเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับนักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์ ฉะนั้น ประสบการณ์จริงน่าจะเป็นแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยควรจะสนับสนุน ไม่ว่าจะประสบการณ์ในชุมชน ในโรงงาน หรือแม้กระทั่งในต่างประเทศ ผมมองว่าการศึกษาไทยจะเดินไปในทิศทางแบบนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีกับการเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้”
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเห็นว่าทั้ง 5 สถาบันเน้นในเรื่องการปฏิบัติ ในหน่วยงานของเราทั้ง 5 คงได้มาช่วยเหลือไม่ว่าในเรื่องของงานวิจัย ความร่วมมือในการต่อยอดต่างๆ
ในส่วนของสถาบันฯ เองมีนักศึกษาจำนวนมากมาฝึกงาน รวมทั้งบุคลากรพอสมควรที่เข้ามาที่นี่ ถ้าทางสถาบันฯ สามารถต่อยอดในเรื่องของเครือข่าย ในเรื่องของความสัมพันธ์ ความร่วมมือไม่ว่าในเรื่องงานวิจัยหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน เรายินดียิ่งและสามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า การได้เป็นส่วนหนึ่งพร้อมกับเพื่อนร่วมสถาบันอีก 4 แห่ง ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมโลกของวิชาการในมหาวิทยาลัยสู่โลกของการปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยเองอาจจะเป็นสถานบ่มเพาะความรู้ แต่ในทักษะการทำงานจริงเราต้องหาพาร์ทเนอร์ โดยเฉพาะในเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ อย่างบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี ซึ่งมีความร่วมมือในหลายๆ ด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ขณะเดียวกันอาจารย์นิเทศก็ได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทางบริษัทฯ ใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
“ในมุมมองของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ผลิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานบ่มเพาะความรู้ที่สามารถยกระดับไม่ว่าจะเป็นอัปสกิล รีสกิล หรือนิวสกิล ให้กับบุคลากรในบริษัทได้ เราอยากตอบสนองอุตสาหกรรม การที่เราได้มาทำงานร่วมกันทำให้รู้ว่าผู้ประกอบการต้องการให้เด็กมีทักษะ มีความรู้ด้านไหนบ้าง เพื่อเราจะนำมาปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนของเรา และในเรื่องของซอฟท์สกิลซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกวันนี้หลายๆ บริษัทให้ความสำคัญ ไม่เพียงทำให้น้องๆ ได้งานทำ แต่ยังได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้น”
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) กล่าวว่า โดยปกติทางมหาวิทยาลัยมีการจัดให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการที่หลากหลาย และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้
ทางมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทางด้านคหกรรมศาสตร์อยู่แล้ว มีการฝึกนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาหาร อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร และในเรื่องธุรกิจอาหาร มองว่าความพร้อมตรงนี้เรามีกำลังพลที่จะพัฒนาไปร่วมกันกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี ไม่ว่าจะในเรื่องการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ตลอดจนการทำงานวิจัยร่วมกัน เราพร้อมและยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือกัน
ศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างคนเสริมอาชีพว่า ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานเป็นจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีส่งนักศึกษาออกไปฝึกงาน 100% จึงมองว่าความร่วมมือในวันนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงกับสถานประกอบการ ยังเป็นช่องทางหนึ่งให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะในเชิงอาชีพด้านช่างเทคนิค วิศวกรรม โลจิสติกส์ ฯลฯ ไปจนถึงด้านการบัญชี ได้สร้างความร่วมมือในเชิงลึกในอนาคตร่วมกัน
ทั้งนี้ หลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี และ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยี แล้วเสร็จลง มีการพาชมเครื่องทำขนมปังเครื่องใหม่ที่ทันสมัยที่สุดและมีกำลังการผลิตมากที่สุดในภูมิภาคถึง 6,000 แถวต่อชั่วโมง หนึ่งในหัวใจของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ “ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์” ที่สดใหม่ส่งถึงมือผู้บริโภคทุกเช้า