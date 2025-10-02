ซีพีเอฟ ซื้อหุ้นคืน 8 พันล้าน บริหารการเงิน เพื่อผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

ซีพีเอฟ ซื้อหุ้นคืน 8 พันล้านบาท บริหารการเงิน เพื่อผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้อนุมัติโครงการการซื้อหุ้นคืน หรือ Treasury Stock ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 6 เดือน ระหว่าง 8 ตุลาคม 2568 ถึง 7 เมษายน 2569 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น (Shareholders’ return) จากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประสิทธิผล
จากจำนวนหุ้นของบริษัทที่จะลดลงจากจำนวนหุ้นซื้อคืน การซื้อหุ้นคืนจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลต่อหุ้นที่สูงขึ้น
โดยการซื้อหุ้นคืนจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาด และราคาซื้อนั้นจะต้องไม่เกิน 115% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน