ยูนิตเดียวในโลก The Penthouse of Penthouses สโคปทองหล่อ เปิดขายแล้ว ราคา 615 ล้าน
นอกจากได้แต้มต่อด้านทำเล ที่เป็นโซนล้ำค่า ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีทองหล่อ และบนที่ดินราคาแพงหายากแล้ว อีกไฮไลต์ของโครงการ “สโคป ทองหล่อ” คอนโดมิเนียมอัลตร้าลักชัวรี ซึ่งมีความสูง 32 ชั้น มูลค่าโครงการ 3,650 ล้านบาท คือเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ชูจุดขายเพนต์เฮาส์ทั้งโครงการ และมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะมีเพียง 18 ยูนิตเท่านั้น
ปัจจุบันมียอดขายแล้ว 11 ยูนิต และลูกค้าที่มาซื้อก็ล้วนเป็นคนไทย
ล่าสุดโครงการได้สร้างความว้าว ขายเพนต์เฮาส์ยูนิตพิเศษพร้อมตกแต่ง ที่มีแค่ห้องเดียวในโลก และหนึ่งเดียวของใจกลางมหานครกรุงเทพฯ
ออกแบบสูง 3 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 26-28 ด้วยขนาดพื้นที่ 765 ตารางเมตร ด้วยฟังก์ชั่น 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ ราคา 615 ล้านบาท หรือตารางเมตรละ 800,000 บาท เฉพาะค่าตกแต่งก็ร่วม 45 ล้านบาทแล้ว เพราะใช้วัสดุตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนำเข้ามาจากต่างประเทศ
ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด เล่าว่า เพนเฮาส์ยูนิตพิเศษ เราตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ Triplex Residence ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Thomas Juul-Hansen สถาปนิกชื่อดังระดับโลกจากนิวยอร์ก เจ้าของฉายา “The Master of Modern Design” ผู้อยู่เบื้องหลังเพนต์เฮาส์ชื่อดังในนิวยอร์กและลอนดอน รวมถึงผู้ออกแบบเพนต์เฮาส์แรกในกรุงเทพฯ ที่สร้างสถิติ 1 ล้านบาทต่อตารางเมตรที่โครงการสโคปหลังสวน
“จึงไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย หากแต่เป็นบทพิสูจน์วิสัยทัศน์อันล้ำค่าของสโคป เหตุผลในการดำรงอยู่ของเราคือการพิสูจน์ว่า ‘ความเป็นไปได้’ ของการใช้ชีวิต สามารถถูกยกระดับให้เฉียบคมและแตกต่าง ภายใต้ปรัชญา Think Sharp, Live Distinct ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม การออกแบบ ไปจนถึงการเลือกสรรวัสดุ ล้วนสะท้อนการใส่ใจในทุกรายละเอียด ดูโก้หรูแต่อ่อนช้อย ขณะที่การสร้างพื้นที่ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตเมืองให้ก้าวข้ามความเป็นเพนต์เฮาส์ไปอีกขั้นและมากกว่าความหรูหรา แต่คือรสนิยม สเปซ ไลฟ์สไตล์ และทัศนียภาพที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ เป็น The Penthouse of Penthouses จึงมิใช่เพียงโครงการที่อยู่อาศัย แต่เป็นการสร้างที่สุดแห่งการอยู่อาศัยหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ” ยงยุทธกล่าว
โดยมีไฮไลต์สำคัญอย่าง Great Room ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่บริเวณหัวมุมอาคาร ที่เปิดรับวิวพาโนรามารอบทิศทาง เพดานสูง Double Volume ช่วยสร้างบรรยากาศโอ่อ่า โปร่งโล่ง พร้อมระเบียงกว้างและจากุซซี่กลางแจ้ง ตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างเหนือระดับ
โครงการถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยในรูปแบบบ้านเดี่ยวใจกลางเมือง ให้ทั้งความเป็นส่วนตัว สเปซกว้างขวาง และบรรยากาศสงบเงียบ ยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในย่านสุขุมวิท-ทองหล่อ จึงผสานความเป็นส่วนตัว เข้ากับการใช้ชีวิตท่ามกลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกได้อย่างลงตัว
พร้อมด้วยการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ตั้งแต่ Penthouse Assistant ที่พร้อมดูแลทุกความต้องการในแต่ละวัน, Housekeeping Service ที่คอยดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในยูนิตพักอาศัย, ไปจนถึง Valet Service ที่จัดการตั้งแต่การนำรถไปจอด จนถึงการเตรียมรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
ทั้งยังเสริมด้วยบริการพิเศษที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับ อาทิ In-House Cook ที่จัดเตรียมเมนู Comfort Food ได้ตามความต้องการ และ In-House Beautician ที่ให้บริการดูแลความงามถึงที่อยู่อาศัย เพื่อให้การใช้ชีวิตที่ “สโคป ทองหล่อ” เป็นมากกว่าการอยู่อาศัย แต่คือความสงบ ความเป็นส่วนตัว และความสะดวกครบวงจรที่หาไม่ได้จากที่ใด
“ตอนนี้มีลูกค้า 1-2 คนที่สนใจ และเป็นคนไทย คาดว่าเราจะปิดการขายทั้งโครงการยังเหลือ 7 ยูนิต (รวมยูนิตพิเศษ) ได้ภายในปี 2568 นี้” ยงยุทธกล่าว