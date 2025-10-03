เปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง 20 ตค.นี้ อัพเดตเป๋าตังรอเลย วิธีรับสิทธิกลุ่มเคยใช้จ่าย – มือใหม่
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะนำโครงการคนละครึ่งเข้าครม.วันที่ 7 ตุลาคมนี้
นายเอกนิติ ระบุว่า วันที่ 7 ตุลาคม กระทรวงการคลังจะเสนอครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัส กรอบวงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และงบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท
โครงการนี้มีเป้าหมายเข้าถึงประชาชน 20 ล้านคน หากเป็นประชาชนที่อยู่ในระบบภาษี จะได้รับคนละ 2,400 บาท ขณะที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับคนละ 2,000 บาท และจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบก่อนหน้า ระบบจะตอบรับการลงทะเบียนได้รวดเร็ว
ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม ต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลบ้างเล็กน้อย โดยระบบจะกลั่นกรองสถานะของประชาชนว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษี หรือเป็นประชาชนทั่วไป
เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2568
โครงการนี้ ขยายวงเงินรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน จากเดิมวันละ 150 บาทต่อวัน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกรัฐบาล สรุปวิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิดังนี้ 1. แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 2. กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5(ครั้งล่าสุด) เข้าไปกดยืนยันตัวตนได้เลย 3. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ ให้ลงทะเบียน 20 ต.ค. หากลงทะเบียนไม่ได้ให้ไปธนาคาร 3. เงินเข้าเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 29 ตุลาคม รวมระยะเวลา 2 เดือน
ดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าระบบเป๋าตังเป็นเวลานาน ขอให้อัพเดตแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เลย