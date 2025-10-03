กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเครื่อง 4 เดือน จับจริงขายของละเมิดสิทธิบนแพลตฟอร์ม

ทป.ชูแผน P 4 All เร่งเครื่อง 4 เดือนผลักดันการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเลือก
วันที่ 3 ตุลาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดเมื่อ 2 ตุลาคม ว่า ได้มอบนโยบาย IP 4 All หรือ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน” ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องเร่งเดินหน้าทำทันทีเพื่อสนองต่อนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งเป้าหมายช่วง 4 เดือนจากนี้ กรมฯ มุ่งสร้างแต้มต่อทางธุรกิจใน 4 ด้านสำคัญ ครอบคลุมทั้งภาคชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาวิจัย และภาคประชาชน อย่างทั่วถึง
แนวทางแรกคือการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อชุมชน (IP for Community) ผ่านกิจกรรมสำคัญ อาทิ การยกระดับสินค้าชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI อย่างน้อย 5 สินค้าในช่วง 4 เดือนแรก โดยมีสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพ อาทิ ทุเรียนชุมพร กกเหล่าพัฒนา (นครพนม) ไก่เบตงยะลา ผ้าทอนาหมื่นศรี (ตรัง) และมะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมทั้งการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจ (IP for Business) โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับความสะดวกด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสามารถเข้าถึงงานบริการต่างๆ ของกรมฯ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น โดยจะมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ พร้อมปรับปรุงกฎระเบียบหรือกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับบริบททางการค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองแบบเร่งด่วนด้วยระบบ Fast Track ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการจดทะเบียน ได้แก่ 1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ในสาขานวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ลดระยะเวลาจดทะเบียน จาก 38.5 เดือน เหลือ 12 เดือน และอนุสิทธิบัตรจาก 12 เดือน เหลือ 6 เดือน 2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในสาขนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดระยะเวลาจดทะเบียนจาก 15 เดือน เหลือ 3 เดือน 3) เครื่องหมายการค้า
ในกรณี ที่ต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนไปแสดงต่อหน่วยราชการอื่น โดยลดระยะเวลาจดทะเบียนจาก 12 เดือนเหลือ 3 เดือน ซึ่งภาพรวมการจดทะเบียนและจดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในปี 2568 (มกราคม – กันยายน) มีสถิติสูงถึง 43,173 คำขอ
แนวทางต่อมา คือ การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม(IP for Innovation) ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ วิเคราะห์แนวโน้มการจดสิทธิบัตรและเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเป็นประโยชน์ต่อนวัตกรและนักวิจัยไทย รวมทั้งทำงานร่วมกับสถาบันการเงินและตลาดทุนส่งเสริมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจและระดมทุน หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
สุดท้ายคือ แนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผู้บริโภค (IP for Consumer) โดยการบูรณาการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดในย่านการค้าสำคัญทั่วประเทศ
รวมถึงช่องทางออนไลน์ ที่เน้นให้นำมาตรการ Notice & Takedown มาใช้อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์ม e-Commerce เมื่อได้รับแจ้งว่ามีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม จะต้องรีบนำออกจากช่องทางการขายในแพลตฟอร์มดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันผลกระทบจากสินค้าที่ด้อยคุณภาพและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ ในปี 2568 (มกราคม – กันยายน) มีการจับกุมดำเนินคดีกับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 699 คดี รวมของกลางกว่า 2.5 ล้านชิ้น พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้ให้ประชาชนทุกระดับอย่างยั่งยืน