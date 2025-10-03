ชมรมร้านอาหาร ดีใจ รบ.ขานรับ ให้ร่วมโครงการคนละครึ่ง-ครม.ออกซอฟต์โลนช่วยเอสเอ็มอี

ดีใจคำขอเป็นจริง ร้านอาหาร นิติบุคคล ได้ร่วมโครงการคนละครึ่ง -ครม.ออกซอฟโลนช่วยเอสเอ็มอี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายสรเทพ โรจน์พจนารัช สตีฟ ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย เปิดเผยว่า ดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ที่เข้าใจและมองเห็นความสำคัญในข้อเสนอที่ทางชมรมได้นำเข้าไปพูดคุยกับนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้จากใน 7 ข้อเสนอที่สมาชิกชมรมฯ ร้องขอ ได้รับการตอบสนองโดยการแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยสองข้อที่สำคัญที่ทางชมรมได้ร้องขอก็คืออนุญาตให้ร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้และมาตรการเงินกู้ซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำโดยให้ทาง บสย. เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้ธุรกิจ SMEs ได้ต่อลมหายใจ
ซึ่งทางชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้แจงอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งภาคธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาสองปีในภาคธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สตรีทฟู๊ดจนไปถึงร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลทั้งหลายได้รับความบอกช้ำ ไม่ต่างกันแต่ว่าร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลจะมีห่วงโซ่ซัพพลายที่ใหญ่และสำคัญมากกว่าเพราะหมายถึงจะมีภาคของแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งหากปล่อยให้ธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลรวมทั้งธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กไม่สามารถไปต่อได้และล้มหายตายจากไปมากกว่านี้จะมีผลกับภาคแรงงานซึ่งจะทำให้คนตกงานเพิ่มจำนวนมากและจะมีปัญหาทางด้านภาคสังคมตามมาอีก
อย่างไรก็ตาม ทางชมรมจึงใคร่ขอความกรุณาทางรัฐบาลอุทินให้เร่งออกซอฟต์โลนให้ทันภายในสิ้นปี 2568 นี้ เพื่อธุรกิจร้านอาหารที่เป็นนิติบุคคลและภาคธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กอื่นๆ จะได้สามารถมีกระแสเงินสดสำรองไว้ในปีหน้าเพื่อประคองธุรกิจและการจ้างงานให้ยังคงอยู่ในระบบต่อไปได้
“ทางชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารขอขอบคุณมา ณ ที่นี่อีกครั้งและหวังว่าข้อเสนอมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหลือ ที่ทางชมรมได้นำเข้าไปพูดคุยที่พรรคภูมิใจไทย” นายสรเทพ กล่าว