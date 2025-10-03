อธิบดีกรมการข้าว เร่งเครื่องหารือ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายอานนท์ นนทรีย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายกฤษฎิน คำตัน รองอธิบดีกรมการข้าว และนางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เข้าร่วมประชุมหารือกับนายศักดา ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหารือแนวทางการระบายข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2567/68
การประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการวางแผนการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ อธิบดีกรมการข้าวยังเปิดเผยว่า กรมการข้าวจะร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนการนำข้าวจากเกษตรกรสมาชิก ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ขึ้นเสิร์ฟเป็นเมนูหลักบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ข้าวไทยในแต่ละภูมิภาค และเผยแพร่สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก