เริ่มแล้ว เส้นทางเศรษฐี จัดเทศกาล อร่อยเอาเรื่อง พบ 40 ร้านดัง กูรูทอล์กเข้ม ที่มิวเซียมสยาม

เริ่มแล้ว! เทศกาล ‘อร่อยเอาเรื่อง‘ มัดรวมไฮไลต์เด็ด 40 ร้านดัง ขนทัพกูรู เวิร์กช็อปเข้ม-ทอล์กปัง บนลานมิวเซียมสยาม 3-5 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน “Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง” เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันแรก
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าผู้เข้าร่วมงานที่ทยอยเดินทางมา ทำให้บรรยากาศโดยรวมภานในงานคึกคัก แม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกหนัก แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสนใจของประชาชนที่ยังคงเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะโซนร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะ “หมูย่างเมืองตรัง” และบูธรวมสินค้าทางการเกษตรของการบินไทยที่มีผู้แวะเวียนมาชิมและเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง ภายในงานยังได้รวบรวทร้านอาหารร้านเด็ดกว่า 40 ร้าน ให้ประชาชนได้เต็มอิ่มไปกับ ร้านเด็ดโซเชียล ร้านในตำนานที่ไม่เคยออกบูธที่ไหนมาก่อน และร้านที่ได้รับรางวัลการันตี ที่ยกทัพกันมาแบบจัดเต็ม
นอกจากนี้ยังมี ‘ทอล์ก’ สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และอาหาร ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ เต็มอิ่มกับเรื่องราวหลากรสชาติ ทั้งแรงบันดาลใจ เทรนด์อาหารสมัยใหม่ เรื่องราวเบื้องหลังประวัติศาสตร์อาหาร พร้อมสาธิตเมนูประจำวันจากเชฟชื่อดัง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า งานเทศกาลอาหาร ‘อร่อยเอาเรื่อง’ อัดแน่นด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยเปิดพื้นที่ลานมิวเซียมสยามให้ประชาชนได้เข้าร่วมฟรี ซึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้แก่
เวลา 13.00-15.30 น. กิจกรรมเวิร์กช็อป “มัทฉะฟีเวอร์ เรียนชงฉบับร้านดัง” จากร้าน Koyo Tearoom
เวลา 13.00-15.30 น. ล้อมวงเล่า หัวข้อ : ชาววัง : สำรับที่เพิ่งสร้าง โดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์
เวลา 16.00-17.00 น. เมนูประจำวัน รสชาติที่จับต้องได้ : น้ำพริกชาววังและเครื่องเคียง (สูตรแม่ครัวหัวป่าก์) โดย เชฟเบลล์-รศิกาญจน์ รุ่งลักษมีโรจน์
เวลา 17.00-18.00 น. Talks & Taste Stage “Street to Sky เบื้องหลังรสชาติไทยที่บินไกลทั่วโลก” โดย นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายการพาณิชย์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชียจำกัด, นายธนา คุณารักษ์วงศ์ CEO/ผู้ก่อตั้งบริษัท กานเวลา ช๊อคโกแลต จำกัด และผู้บริหาร ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี
เวลา 18.30-20.30 น. ดนตรีสด By Fingy Sticky Picky Band
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด