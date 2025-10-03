เศรษฐกิจ

ตลท. สั่งเพิกถอนหุ้น KEX ตั้งแต่ 15 ต.ค. หลังยื่นออกโดยสมัครใจ

ตลท. สั่งเพิกถอนหุ้น KEX ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป หลังยื่นออกโดยสมัครใจ

จากกรณีบริษัทเคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งความประสงค์ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพิกถอนหุ้น KEX ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ตามความความประสงค์ของ บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SFTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 81.43 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมประสงค์ที่จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ถือโดย SFTH รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 651,017,806 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.57 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.50 บาทนั้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KEX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผล ขอเพิกถอนโดยสมัครใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ KEX ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ KEX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ KEX จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 14 ตุลาคม 2568

