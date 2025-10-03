ธนาคารกรุงไทย แจ้งย้ายแอพพ์รับชำระเงิน จาก เป๋าตุง เป็น ถุงเงิน ตั้งแต่วันนี้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งย้ายแอพพลิเคชันชำระเงินสแกน QR code จาก “เป๋าตุง” เป็น ”ถุงเงิน” เพื่อให้ลูกค้าธนาคารมีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัย ในการใช้งานมากกว่าเดิม โดยท่านสามารถดำเนินการย้ายไปใช้งานได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องการแยก Tag ของ QR Code ในการบริการให้ชัดเจน โดยแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้า และบริการ ต้องใช้ QR Code tag 30 ใหม่เท่านั้น
ร้านค้าสามารปรินท์ QR รับเงินพร้อมเพย์ได้ด้วยตนเอง โดยไปที่แอพพ์ถุงเงินเข้าเมนูตั้งค่า เลือก’ป้ายร้านค้า/QR Code’ เลือก’ดาวน์โหลดป้ายQR Code’ หรือสามารถขอป้าย QR รับเงินจากแอพพ์ถุงเงิน ส่งถึงบ้านฟรีได้ โดยไปที่แอพพ์ถุงเงินเข้าเมนูตั้งค่า เลือก ‘ป้ายร้านค้า/QR Code’ เลือก ‘จัดส่งทางไปรษณีย์’