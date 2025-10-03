รมว.ท่องเที่ยว ฉลองครบรอบ 23 ปี กระทรวง ย้ำพร้อมฝ่าฟันทุกปัญหามุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยในฐานะประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ว่า ตลอด 22 ปีที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนทั้งภาคการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญอุปสรรคจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิ โรคระบาด การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกคนยังคงยืนหยัด มุ่งมั่น และร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้กระทรวงฯ ก้าวผ่านทุกความท้าทายและบรรลุเป้าหมายสำเร็จ
ทั้งนี้ พิธีการเริ่มต้นด้วยการสักการะศาลพระภูมิเทวา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ตามด้วยพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน โดยมีนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงความสามัคคีและความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ
นายอรรถกร กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 ของกระทรวงฯ นับเป็นอีกก้าวสำคัญ โดยล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมจนถึงวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ทะลุ 24 ล้านคนแล้ว ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมกว่า 1.97 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันด้านกีฬา ก็ยังเป็นพลังสำคัญที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการกล่าวแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประชุมและพบปะกับคณะผู้บริหาร รวมถึงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจากทั่วประเทศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในกระทรวงฯ ที่พร้อมเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวและกีฬาไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน