เซ็น MOU แล้ว หวยเกษียณ เตรียมเปิดขาย ธ.ค.นี้ 5 ล้านฉบับ ขายใบละ 50 ลุ้นทุกศุกร์ 1 ล้านบาท

กอช. ลงนาม MOU สนง.สลากฯ เดินหน้าออกรางวัล “สลาก กอช.” หรือหวยเกษียณ ขายใบละ 50 บาท ซื้อหวยเงินไม่หายเปลี่ยนเป็นเงินออม ลุ้นทุกศุกร์ 1 ล้านบาท คาดเปิดขาย ธ.ค. 68 จำนวน 5 ล้านฉบับ
นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การออกรางวัล “สลาก กอช.” ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการออกรางวัล “สลาก กอช.” ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เช่นเดียวกับกระบวนการออกรางวัลของสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล ว่า การออมของคนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ อย่างจริงจัง หากไม่เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ อนาคตย่อมกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยข้อมูลจาก ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ (NRRI) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าคนไทยมีความพร้อมด้านการเงินต่ำกว่า 40% สอดคล้องกับผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ระบุว่า 30% ของประชากรไทยไม่มีเงินออมเพื่อวัยเกษียณ ขณะที่ 60% แม้จะมีเงินออม แต่ส่วนใหญ่มีไม่ถึง 200,000 บาท และกว่า 111.2 ล้านบัญชีเงินฝาก มีเงินไม่ถึง 50,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณ
สำหรับไทม์ไลน์การดำเนินงาน คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายสลาก กอช. ได้ในเดือนธันวาคมนี้ โดยรอบแรกยังคงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยตั้งเป้าจำหน่ายสลากจำนวน 5 ล้านฉบับ ซึ่งมั่นใจว่าจะขายหมด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและแตกต่างจากโครงการสลากออมอื่นๆ
ขณะนี้ กอช.อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งระบบการขาย และการออกรางวัล สลาก กอช. ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมการออมที่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้ออมเงินอย่างมีแรงจูงใจ ภายใต้แนวคิด ศุกร์ได้ลุ้น-สุขได้ออม เงินทุกบาทที่ซื้อสลากจะกลายเป็นเงินออมทั้งหมด ทั้งยังมีกลไกให้ผู้ซื้อติดตามและตรวจสอบผลรางวัลได้ด้วยตัวเอง” รองปลัดคลังกล่าว
น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า สลาก กอช. เป็นนวัตกรรมการออมใหม่ ที่ใช้พฤติกรรมความชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเปลี่ยนเป็นเงินเก็บ ผ่านการลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ โดยคนไทยทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถซื้อสลาก กอช.ได้ ในรูปแบบสลากขูดดิจิทัล ราคาใบละ 50 บาท ซื้อได้สูงสุด 3,000 บาทต่อเดือน (60 ใบ) ออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล ส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถซื้อได้ โดยต้องออมไว้ 5 ปี และยังซื้อได้ไม่จำกัดรอบ หากเสียชีวิต เงินออมทั้งหมดจะตกสู่ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้
สำหรับร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่ผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภา มาแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระหว่างนี้ กอช.ได้นำเสนอร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกสลาก กอช. ซึ่งจะกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบการออกรางวัล โดยกำหนด สลาก กอช. เป็นรูปแบบดิจิทัลและมีหมายเลขหกตัว ออกจำนวน 5 ชุด ชุดละหนึ่งล้านฉบับ ราคาฉบับละ 50 บาท มีสิทธิลุ้นรางวัลได้ถึงสามสิทธิ
รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
– ลุ้นเลขหกตัวตรง
รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
– เลขหน้าสามตัว
– เลขหลังสามตัว
โดยรายละเอียดในการออกรางวัล ให้กระทรวงการคลังได้พิจารณานำเข้า ครม.ต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ที่สนใจจะสามารถซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น “กอช.” และเครือข่ายพันธมิตรในอนาคตได้ การสมัครทำได้ง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขหลังบัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านทันที ความร่วมมือนี้จะสร้างความเชื่อมั่นแก่คนไทย ทำให้การออมเป็นเรื่องสนุก เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และให้คนไทยมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง