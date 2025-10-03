อรรถพล ย้ำนโยบาย ‘ลด-ตรึง’ พลังงานทุกชนิด ตั้งแต่น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟ เซฟเงินปชช.

อรรถพล ย้ำเดินหน้า ลด-ตรึง พลังงานทุกชนิด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่กระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงพลังงานคือการดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ราคาพลังงานเป็นภาระของประชาชน นอกจากการปรับลดราคาดีเซลและเบนซินมีผลวันที่ 4 ตุลาคมแล้ว ในส่วนของราคาแอลพีจี หรือก๊าซหุงต้ม ที่ปัจจุบันตรึงราคาไว้ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ถึง 31 ตุลาคม 2568 ก็จะดูแลพยายามตรึงราคาต่อไปแน่นอน
นอกจากนี้ ในส่วนของค่าไฟในงวดมกราคม-เมษายน 2569 ปัจจุบันอยู่ที่ 3.94 บาทต่อหน่วย จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์พลังงานในช่วงนี้ แต่จะพยายามลดหรือตรึงราคาให้ได้ โดยจะติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเข้าฤดูหนาว ราคาเชื้อเพลิงจะสูงขึ้น
“จะเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลราคาพลังงานไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน และสอดคล้องกับรัฐบาลที่กำลังเดินกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการคนละครึ่ง การดูแลราคาพลังงานจะทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น” นายอรรถพลกล่าว