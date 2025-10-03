กระทรวงพลังงาน ผุดแคมเปญ “กินพี่…แล้วหมีหนาว” ช่วยชุมชน หนุนเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงพลังงาน ผนึกพลังบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ ช่วยชุมชน ช่วยโลก หนุนเศรษฐกิจฐานราก เร่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ขยายช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดแคมเปญ “กินพี่…แล้วหมีหนาว” โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน
นายนรินทร์ เผ่าวณิช รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก 5 บริษัทผู้ค้าน้ำมัน ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี
เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงาน
นายอรรถพล เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงพลังงานคือการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้าไปช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ลดต้นทุน และลดการใช้พลังงานฟอสซิล โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน แต่ยังเป็นการปักหมุดความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับสถานีบริการน้ำมันในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการนำสินค้าคุณภาพเหล่านี้ไปสู่มือผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่ในวงกว้าง ผ่านแคมเปญ “กินพี่…แล้วหมีหนาว” ที่ต้องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ว่า ทุกการซื้อสินค้าชุมชนเหล่านี้ นอกจากจะได้สนับสนุนสินค้าของคนไทยแล้ว ทุกคนยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอุณหภูมิเย็นลงจนหมีขั้วโลกรู้สึกหนาว
สำหรับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลดใช้พลังงานมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้น 4 ด้าน ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ เช่น อย. OTOP หรือ GMP 2) มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับสินค้าแต่ละชนิด 3) มีกระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วงที่กำหนด และ 4) มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้แล้ว 14 หมวดผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันในช่วงนำร่องโครงการ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 20 รายการ อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แคบหมู ข้าวแต๋น กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวฮางงอก ผลไม้กวน และลำไยอบแห้ง เริ่มวางจำหน่ายแล้วในสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าในเครือ ได้แก่ ร้านไทยเด็ดและร้าน Jiffy ในเครือ PTTOR 176 สาขา ร้าน PT Maxmart และร้านกาแฟพันธุ์ไทย ในเครือ PTG กว่า 100 สาขา ร้าน Shell Café 5 สาขาในกรุงเทพมหานคร สถานีบริการน้ำมัน CALTEX สาขาที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดอุดรธานี และสถานีบริการน้ำมัน SUSCO ในจังหวัดระยองและภูเก็ต
“ความร่วมมือในวันนี้เป็นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า เราไม่ได้แค่วางสินค้าชุมชนไว้บนชั้นหน้าปั๊ม แต่เราจะช่วยกันนำเสนอ ‘โอกาส’ ของสินค้าเศรษฐกิจฐานรากไว้ในมือผู้บริโภคทุกคน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน และเชื่อมั่นว่าต่อไปจะมีพันธมิตรด้านพลังงานรายอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนโครงการให้เติบโตไปพร้อมกัน ผมขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าชุมชนคุณภาพ พร้อมร่วมกันติดแฮชแท็ก #กินพี่แล้วหมีหนาว เพื่อแสดงพลังคนไทยสนับสนุนของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” นายอรรถพล กล่าวทิ้งท้าย