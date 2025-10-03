เช็กราคาน้ำมันพรุ่งนี้ หลังกบน.มีมติปรับลด เบนซิน-ดีเซล ลง 50 สต. มีผลตี 5

เช็กราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (4 ต.ค. 2568) หลัง กบน.มีมติปรับลดราคา เบนซิน-ดีเซล ลดลง 50 สต. มีผลตั้งแต่ตี 5 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ต่อลิตร
รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาเบนซินลงด้วย 50 สตางค์ต่อลิตรด้วย ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันลดเหลือ 31.44 บาทต่อลิตร (จากเดิม 31.94 บาท/ลิตร) และกลุ่มเบนซินทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (4 ตุลาคม 2568)
ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้สามารถลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ของกลุ่มน้ำมันดีเซลลงได้
ทั้งนี้ กบน.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯมีสถานะดีขึ้น จึงมีความเหมาะสมที่จะปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซลลง
พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันในการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลงด้วยเพื่อช่วยเหลือประชาชน สะท้อนความมุ่งมั่นของ กบน. ในการดูแลค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานในประเทศ
ล่าสุด PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.50 บาท/ลิตร มีผล 4 ต.ค. 2568 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้
- ULG = 40.54 บาท
- GSH95 = 32.15 บาท
- E20 = 29.94 บาท
- GSH91 = 31.78 บาท
- E85 = 27.89 บาท
- พรีเมียม GSH95 = 40.34 บาท
- ดีเซล = 31.44 บาท
- พรีเมียมดีเซล B7 = 43.44 บาท
โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.50 บาท/ลิตร สำหรับ Hi Premium 97 คงเดิม
- GSH95S EVO 32.15 บาท
- GSH91S EVO 31.78 บาท
- GSH E20S EVO 29.94 บาท
- GSH E85S EVO 27.89 บาท
- Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84 บาท
- Hi Diesel S 31.44 บาท
- Hi Premium Diesel S B7 45.64 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)