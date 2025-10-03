เศรษฐกิจโลกชะลอ ต่างชาติซื้อคอนโดไทยแผ่ว ครึ่งปีเหลือโอน 2.8 หมื่นล้าน จีนยังแชมป์  

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ต่างชาติซื้อคอนโดแผ่ว ฉุดยอดโอนครึ่งปีเหลือ 2.8 หมื่นล้าน จีนยังแชมป์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศ ในไตรมาส 2 ปี 2568 พบว่า มีการโอนห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศ จำนวน 3,248 หน่วย ลดลง 2.2% คิดเป็นมูลค่า 12,318 ล้านบาท ลดลง 16.9% และมีพื้นที่รวม 134,270 ตารางเมตร 11.4 % เมื่อเทียบกับปีก่อน
สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ยังชะลอตัว แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนในภาพรวมทั้งด้านจำนวนหน่วยและมูลค่ายังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสัดส่วนของการโอนห้องชุดของคนต่างชาติ เมื่อเทียบกับตลาดรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็น 13.9% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด และ 23.1% ของมูลค่ารวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 11.7% และ 21.1% ตามลำดับ
สะท้อนให้เห็นว่าตลาดต่างชาติยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดห้องชุดไทย โดย”ชาวจีน”ยังคงเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักทั้งแง่จำนวนหน่วยและมูลค่า แม้จะมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน โดยมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของตลาด
ขณะที่ผู้ซื้อจากสหราชอาณาจักรโดดเด่น ด้วยมูลค่าการโอนเฉลี่ยต่อหน่วยที่สูงที่สุด แสดงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการเพื่ออยู่อาศัยจริงและการลงทุนในตลาดต่างชาติ
อย่างไรก็ตามการโอนห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศในช่วงครึ่งแรกปี 2568 (มกราคม-มิถุนายน) ลดลงทั้งจำนวนและมูลค่า เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ทำให้มีผลโดยตรงต่อกำลังซื้อ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
พบว่ามีจำนวน 7,167 หน่วย ลดลง 1.3% มีมูลค่า 28,711 ล้านบาท ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสัญชาติของผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นชาวจีน อย่างไรก็ตามทั้งจำนวนและมูลค่านี้ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ทำให้มีผลโดยตรงต่อกำลังซื้อ ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
ส่วนขนาดและราคาห้องชุดเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกปี 2568 มีขนาดเฉลี่ย 41.7 ตารางเมตร มูลค่าเฉลี่ย 4 ล้านบาทต่อหน่วย หรือตารางเมตรละ 96,136 บาท
ทั้งนี้สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยโอนสูงสุด 10 ลำดับแรก พบว่า”สหราชอาณาจักร”เป็นสัญชาติที่มีทั้งมูลค่าการโอนต่อหน่วยและขนาดห้องใหญ่ที่สุด โดยมูลค่าการโอนต่อหน่วยเฉลี่ย 5.15 ล้านบาทต่อหน่วย และขนาดห้องเฉลี่ย 57.5 ตารางเมตร ส่วน”ชาวจีน”เป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนห้องชุดมากที่สุด โดยมีมูลค่าการโอนเฉลี่ย 4 ล้านบาทต่อหน่วย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ย 36.6 ตารางเมตร