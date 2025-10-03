GO WHOLESALE แจง หนุ่มบุกขโมยพระเครื่อง ไม่ใช่พนักงานในบริษัทฯ ชี้ลาออกนานแล้ว

GO WHOLESALE แจง หนุ่มบุกขโมยพระเครื่อง ไม่ใช่พนักงานบริษัท ชี้ลาออกนานแล้ว ย้ำไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคลิปเหตุการณ์มิจฉาชีพขโมยพระเลี่ยมทอง สุดท้ายถูกจับได้ทำให้ถูกรุมประชาทัณฑ์ โดยผู้ก่อเหตุในคลิปนั้น ได้สวมเสื้อของ “GO WHOLESALE” ถูกเผยแพร่ในโลโซเชียล ตามที่ปรากฏไปแล้วนั้น
ล่าสุด เฟศบุ๊กเพจ GO WHOLESALE ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวโดยระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บุคคลที่สวมเสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทฯ ไปก่อเหตุลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567
การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือพนักงานแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่สนับสนุน และไม่ยอมรับการกระทำที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญยิ่งกับการปฏิบัติงานและจริยธรรมของพนักงานทุกคน พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผบ.นพค.15 นำกำลัง กร.ทหาร – SET ลงพื้นที่อยุธยา แจกถุงยังชีพ 100 ครัวเรือน
- ยกเคส วิระชัย ทรงเมตตา ถูกปลดออกจากราชการ โทษร้ายแรง ถูกตัดสิทธิประโยชน์อื้อ
- มิกซ์ยูสแรกของจังหวัด เซ็นทรัลกระบี่ ศูนย์การค้าห้องรับแขกเมือง เปิดแน่ 24 ต.ค.นี้
- ตลาดนัดคนข่าวกีฬา ปีที่ 4 คึกคัก! ทัพนักกีฬา-คนดังวงการกีฬา ร่วมงานคับคั่งตลอด 3 วัน