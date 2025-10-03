บีบราวน์ คว้า 4 รางวัล องค์กรดีเด่นน่าทำงานที่สุดในเอเชีย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บี. บราวน์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 73 องค์กร ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประจำปี 2568 จาก 303 องค์กร ในกว่า 20 กลุ่มธุรกิจที่สมัครเข้าชิงรางวัล รางวัลเหล่านี้ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงและยั่งยืน ด้วยการคว้ารางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย (Best Companies to Work for in Asia) ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมคว้าอีก 3 รางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion Awards) เป็นปีที่ 3 รางวัลองค์กรที่ห่วงใยพนักงานที่สุด (Most Caring Company Awards) เป็นปีที่ 2 และรางวัลองค์กรที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน (Sustainable Workplace Awards) เป็นปีแรก
“ซึ่งการได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วย ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเราขอมอบรางวัลนี้ให้กับพนักงานทุกคน เพราะความสำเร็จตลอดระยะเวลา 36 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทยของเรามาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานของเรา ในการมุ่งสู่เป้าหมายที่เรามีร่วมกัน เพื่อปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลกร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมลงทุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เราสามารถเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมร่วมสร้างคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน”
นางสาวศรีสกุล สังข์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอย่างแท้จริง
เราภูมิใจที่พนักงานเป็นศูนย์กลางของพันธกิจของเรา และเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันและอนาคตที่ยั่งยืน แรงบันดาลใจจากความสำเร็จนี้ผลักดันให้เรายกระดับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานรู้สึกภูมิใจ มีความสุข และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมทั้งผลักดันให้บี. บราวน์ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย
นางสาวศรีสกุล กล่าวต่อว่า ความหลากหลายคือพลังในการขับเคลื่อนองค์กรของบี. บราวน์ ประเทศไทย เราเชื่อว่าการเปิดรับความแตกต่างในทุกมิติ ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็น อาทิ เพศ ศาสนา หรืออายุ แต่รวมถึงมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวาและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ เราจึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพและให้คุณค่ากับความเป็นตัวตนของแต่ละคน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกอย่างอิสระ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สะท้อนความหลากหลายตามความสนใจ กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน แต่ยังช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและครอบคลุม เรามุ่งมั่นสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นใจ พร้อมความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าและผู้ป่วย
“เราเชื่อว่าการรับฟังและการแบ่งปันคือหัวใจของวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บี. บราวน์ เปิดพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในเรื่องการทำงาน การพัฒนาสวัสดิการ หรือกิจกรรมภายใน ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Voice Your Wish ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเขียนสิ่งที่อยากเห็นองค์กรพัฒนา รวมถึงระบบข้อเสนอแนะที่พร้อมรับฟังทุกความต้องการอย่างจริงจัง เพราะทุกเสียงของพนักงานมีความหมาย และเป็นแรงขับเคลื่อนในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น”