DAD ซ้อมแผน รับมือเหตุฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD Asset Development) ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดเผยว่า ได้เตรียมซ้อมแผนประจำปี 2568 เพื่อทดสอบความพร้อมรับมือวิกฤต และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 – 16.00 น. บริเวณประตู 1 อาคารบี พร้อมบูรณาการซักซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบันทึกเทปการฝึกเพื่อประเมินผลครอบคลุมทุกมิติ
“DAD ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัย และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็น Full BCP Exercise จำลองสถานการณ์ลอบวางระเบิดและก่อเหตุร้าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หรือ Explosive Ordnance Disposal : EOD มาร่วมวางแผนและนำการฝึกซ้อม”
นอกจากนี้ DAD ยังได้เตรียมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ครอบคลุมทุกอาคารภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) อาคารธนพิพัฒน์ และอาคาร C โดยมีการซักซ้อมทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อเสริมทักษะการตอบสนองและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างรอบด้าน รวมถึงเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รู้วิธีอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งยังเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบความปลอดภัยภายในอาคาร และการปรับปรุงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
DAD ย้ำเป้าหมายยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแนวทางสากล ISO 22301 สะท้อนความมุ่งมั่นเป็นองค์กรบริหารทรัพย์สินของรัฐที่ยั่งยืน ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม