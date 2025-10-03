มิกซ์ยูสแรกของจังหวัด เซ็นทรัลกระบี่ ศูนย์การค้าห้องรับแขกเมือง เปิดแน่ 24 ต.ค.นี้  

มิกซ์ยูสแรกของจังหวัด เซ็นทรัล กระบี่ ศูนย์การค้าห้องรับแขกเมือง ต้นแบบความยั่งยืน เปิดแน่ 24 ต.ค.นี้
โค้งสุดท้ายของปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)หรือCPN อวดโฉมศูนย์การค้าทั้งสร้างใหม่และปรับโฉมใหม่อย่างต่อเนื่อง
ดีเดย์วันที่ 24 ตุลาคม 2568 เตรียมจะเปิดบริการศูนย์การค้า เซ็นทรัล กระบี่ มูลค่า 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกย์ยูสแห่งแรกของจังหวัด บนพื้นที่ 114 ไร่ ครบครันด้วยโรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย และศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่อาคารรวม 86,609 ตร.ม.
สำหรับ”เซ็นทรัล กระบี่” เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ภายใต้แนวคิด “Made by Krabi สัมผัสความสุข จากทุกความเป็นกระบี่” ดีไซน์กลมกลืนกับธรรมชาติ ออกแบบ Landscape Architecture ของศูนย์ฯ ด้วยแรงบันดาลใจจากหมู่เกาะ ใบปาล์ม และเรือหัวโทง พร้อมเปิดตัว Mascot “น้องปูอันดา” ตามความต้องการของคนกระบี่
ยังศูนย์การค้าต้นแบบความยั่งยืน แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล EDGE Certification – Zero Level เพื่อเป็นแลนด์มาร์กใหม่แห่งภาคใต้ ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่เมืองต้นแบบแห่งความยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์จังหวัด “Krabi Prototype” มุ่งเป็นศูนย์กลาง Sustainable Tourism จุดหมายปลายทางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สมดุลทั้งเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม
หลังเปิด CPN เชื่อว่าศูนย์การค้า เซ็นทรัล กระบี่ จะทำหน้าที่เสมือน ‘ห้องรับแขกของเมือง’ ในการต้อนรับผู้มาเยือน แสดงถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่จะขับเคลื่อนกระบี่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างแท้จริง
ที่นี่รวมกว่า 300+ แบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น ครบทุกไลฟ์สไตล์ ผนึกแบรนด์เครือเซ็นทรัลกรุ๊ป Tops, Auto1, Supersports, B2S,Power Buy
พร้อมแลนด์มาร์กใหม่ จุดชมวิวบันไดวน เห็นเทือกเขาพนมเบญจาแบบพาโนรามิก พร้อมด้วยไฮไลต์ Jetts Fitness 24 ชั่วโมง, HarborLand แห่งแรกในกระบี่ และ Starbucks วิวสวยที่สุด สะท้อนอัตลักษณ์เมืองสู่ระดับโลก
ฉลองเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ เตรียมพบกับบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, แอลลี่-อชิรญา, เต้ย-จรินทร์พร และนท พนายางกูร (เดอะสตาร์) ร่วมสร้างสีสันในงาน