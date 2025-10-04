อรรถพล โชว์ถกกบน.นัดแรก ลดทันทีดีเซล-เบนซิน 50 สต. สั่งตรึงก๊าซ ลุยโซลาร์ชุมชน หวยเกษียณล็อตแรก 5 ล.ใบ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่กระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า กบน.มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ต่อลิตร รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาเบนซินลงด้วย 50 สตางค์ต่อลิตรด้วย ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันลดเหลือ 31.44 บาทต่อลิตร (จากเดิม 31.94 บาท/ลิตร) และกลุ่มเบนซินทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านราคาน้ำมันตลาดโลกลดลง สามารถลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯของกลุ่มน้ำมันดีเซลลงได้ กบน.จึงปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซลลง
นายอรรถพล กล่าวว่า พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลงด้วย เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อดูแลค่าครองชีพให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา พร้อมกับรักษาเสถียรภาพด้านราคาพลังงานในประเทศ สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 28 กันยายน 2568 กองทุนน้ำมันฯติดลบ 17,838 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันบวก 24,429 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 42,267 ล้านบาท ส่วนการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯดีเซลครั้งนี้ จะทำให้รายรับน้ำมันดีเซลลดลงเหลือประมาณวันละ 30.96 ล้านบาท จากเดิม 61.06 ล้านบาท ขณะที่รายรับจากกลุ่มเบนซินไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ประมาณวันละ 93.80 ล้านบาท
นายอรรถพลกล่าวว่า ในส่วนของราคาแอลพีจี หรือแก๊สหุงต้ม ปัจจุบันตรึงราคาไว้ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ถึง 31 ตุลาคม 2568 จะพยายามตรึงราคาต่อไป
นายอรรถพลกล่าวว่า สำหรับนโยบายโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ จะทำในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มผลิตไฟฟ้าป้อนชุมชน เพื่อช่วยชุมชนมีไฟใช้ลดรายจ่าย ส่วนที่เหลือขายเข้าระบบ โดยจะให้ชุมชนเสนอพื้นที่เข้ามาร่วมกับเอกชนผลิตไฟฟ้า แนวทางเบื้องต้นจะให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง
ขณะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายธีรลักษ์แสงสนิท รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า วันที่ 3 ตุลาคม กอช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การออกรางวัลสลาก กอช.หรือหวยเกษียณ กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการออกรางวัลสลาก กอช.ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เช่นเดียวกับกระบวนการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายสลาก กอช.ธันวาคมนี้ รอบแรกตั้งเป้าจำหน่าย 5 ล้านฉบับ มั่นใจว่าจะขายหมด เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและแตกต่างจากโครงการสลากออมอื่นๆ