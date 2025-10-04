สุรพล นั่งหัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือ-ให้ความเป็นธรรมโรงงาน กมธ.อุตสาหกรรม

สุรพล นั่งหัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือ-ให้ความเป็นธรรมผู้ประกอบการกิจการโรงงาน กมธ.อุตสาหกรรม
รายงานข่าวจากคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และพิจารณาศึกษา อุปสรรคปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ โดยให้รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา
โดยคณะทำงาน มีนายสุรพล ชามาตย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมด้านกำกับตรวจสอบการประกอบการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
สำหรับกรอบการทำงาน ประกอบด้วย
1.พิจารณาศึกษา รวบรวมชัอมูลเกี่ยวกับผลกระพบจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตลอดจนอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่มาลงทุน
2.เพื่อช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสภาวการณ์ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศตามกรอบของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาและการรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ภายในระยะเวลา 60 วัน
- ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
