ที่มา‘หมีหนาว’

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั่นอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดแคมเปญ “กินพี่แล้วหมีหนาว” บิ๊กโปรเจ็กต์ของกระทรวงพลังงาน
มีคุณประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน คุณนรินทร์ เผ่าวณิช รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก 5 บริษัทผู้ค้าน้ำมัน ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมงาน
ช่วงการสัมภาษณ์สื่อ ทั่นอรรถพลย้ำว่า หนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงพลังงานคือการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้าไปช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ลดต้นทุน และลดการใช้พลังงานฟอสซิล และนำไปวางจำหน่ายในสถานีบริการ หรือปั๊มน้ำมัน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน และปักหมุดความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
ทั่นอรรถพลยังอธิบายที่มาของ “หมีหนาว” ว่า มาจากเป้าหมายโครงการที่ต้องลดใช้ฟอสซิล ลดโลกร้อน เปรียบเทียบว่าถ้าพวกเราช่วยกันลดโลกร้อน หมีที่ขั้วโลกก็ยังอยู่ได้สบายกับอากาศหนาวที่เค้าคุ้นเคย
พร้อมยกเครดิตให้ทีมข้าราชการกระทรวงพลังงานที่ช่วยกันคิด
