กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงป้ายจราจร ให้ชัดเจน หลังผู้ขับหลงเข้า M81 จากแอพพ์นำทางผิด

กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงป้ายจราจร ให้ชัดเจน หลังผู้ขับหลงเข้า M81 จากแอปนำทางผิด
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม กรมทางหลวง ชี้แจงและเร่งแก้ไข กรณีผู้ใช้ทางประสบปัญหาแอปพลิเคชันนำทางออนไลน์ แนะนำทางอย่างไม่ถูกต้อง จนเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในช่วงเปิดทดลองใช้งาน นั้น กรมทางหลวงตระหนักถึงความสับสนและไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ภายใต้มาตรการสำคัญ ดังนี้
1.มาตรการแก้ไขปัญหาการนำทางเข้า M81 โดยเร่งปรับปรุง “ป้ายและสัญลักษณ์จราจร” เพื่อแยกเส้นทางให้ชัดเจนสูงสุด ซึ่งกรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งป้ายแนะนำทาง ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจรของทางหลวงพิเศษ M81 บนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก และจุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น บริเวณบางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์) เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน และเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องระหว่างผู้ที่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์ กับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น โดยปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนที่นำทางเข้าสู่ M81 เพื่อเสริมความชัดเจนในการนำทางให้ผู้ใช้เส้นทางแยกแยะได้ง่ายขึ้น
2.ประสานงานกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นนำทางออนไลน์โดยตรง เพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลจุดเข้า-ออก ด่าน และวันเวลาที่เปิด-ปิด รวมถึงข้อจำกัดในการใช้เส้นทางในช่วงทดลองวิ่งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความปลอดภัยและลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับผู้ใช้ทาง
3.กรณีหากขับรถหลงเข้าไปบน M81 แนะนำให้ไปออกที่ด่านนครชัยศรี เข้าสู่ ทล.3233 แล้วกลับรถ เพื่อกลับเข้า มาที่ M81 มุ่งหน้าบางใหญ่ ใช้เวลาเดินทางจากนครชัยศรี ประมาณ 15 นาที
กรมทางหลวงขอขอบคุณทุกความคิดเห็นของประชาชน และยืนยันว่ากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ศึกษาข้อมูลจุดเข้า-ออกที่เปิดให้บริการในช่วงทดลองใช้จากข้อมูลทางการของกรมทางหลวง เพื่อวางแผนการเดินทางที่ราบรื่นและปลอดภัย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง: 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และ ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway Call Center): โทร. 1586 กด 7