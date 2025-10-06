เศรษฐกิจ

ทองคำเช้านี้ ขึ้นแรง 600 บาท! ทองแท่งทะลุ 60,050 บาท รูปพรรณพุ่ง 60,850 บาท

ทองคำเช้านี้ ขึ้นแรง 600 บาท! ทองแท่งทะลุ 60,050 บาท รูปพรรณพุ่ง 60,850 บาท วิตกชัตดาวน์สหรัฐ-เฟดลดดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ราคาทองเช้านี้ เปิดตลาดมาพุ่งบาททองคำละ 600 บาท ตามทองโลกที่ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดรอบใหม่เหนือระดับ 3,922.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากความกังวลต่อความเสี่ยงชัตตดาวน์รัฐบาลสหรัฐและความกังวลต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มของเฟด

โดย สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09.02 น. ราคาทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 59,950 บาท ขายออก บาททองคำละ 60,050 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 58,745 บาท ขายออก บาททองคำละ 60,850 บาท

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำแท่งถือว่าทำนิวไฮแตะ 60,000 บาทครั้งแรก 

