โก โฮลเซลล์ บุกภาคตะวันออก ปักหมุดระยอง สาขาที่ 14 ดีเดย์เปิด 15 ต.ค.นี้
“โก โฮลเซลล์” (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล (CRC) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด หลังสยายปีกได้ 13 สาขา ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
ไล่เรียงตั้งแต่สาขาแรกศรีนครินทร์ ,เชียงใหม่,อมตะ ชลบุรี,พัทยาใต้,พระราม 2,รังสิต,รามคำแหง,ราไวย์,เมืองภูเก็ต,เจริญราษฎร์,อุดรธานี,ขอนแก่น,หาดใหญ่
ล่าสุดเตรียมปักหมุด “ระยอง” หนึ่งในจังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เป็นสาขาลำดับที่ 14 อยู่บนถนนสุขุมวิท พร้อมตัดริบบิ้นเปิดในวันที่ที่ 15 ตุลาคม 2568
โดยช่วงเช้าจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการในเวลา 10.00 น. จัดเต็มทั้งสินค้านับ 10,000 รายการ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจในกลุ่มโฮเรก้า ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และประชาชนทั่วไป พร้อมโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ และสมาชิกเดอะวัน
หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการปกติ ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน โดยจะมีกิจกรรมความบันเทิง รวมถึง ตลาดนัดชุมชน ที่เปิดพื้นที่ฟรีให้พ่อค้าแม่ค้าชาวระยอง นำอาหารดีเด็ด สินค้าของฝาก สร้างพื้นที่คอมมูนิตี้ขนาดย่อมๆ ให้ชาวระยองได้ เดิน ชิล ช้อป ชิม อย่างเพลิดเพลิน
จากสาขาที่ 14 แล้ว ตามแผนของ”สุทธิสาร จิราธิวัฒน์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ที่ประกาศวิชั่นไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568
หนึ่งในแผนจะเร่งขยายสาขาโก โฮลเซลล์ อีกกว่า 12-18 สาขา คงต้องติดตามจะมีสาขาในจังหวัดไหนอีกบ้าง