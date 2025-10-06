‘โฮม่า’ แบรนด์ตู้เย็นเบอร์ 1 ของจีน ทุ่ม 3,000 ล้าน ตั้งฐานผลิตอัจฉริยะในไทย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทโฮม่า แอพไพลแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตตู้เย็นและตู้แช่อันดับ 4 ของโลกและเป็นผู้ส่งออกตู้เย็นอันดับ 1 ของจีนซึ่งได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยตั้งฐานการผลิตตู้เย็นอัจฉริยะและตู้แช่เย็นที่มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานสหภาพยุโรป (EU Energy Label) มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า3,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้จะมีการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 1,400 คนในระยะแรกและจะเพิ่มเป็นกว่า 3,000 คน ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยมีแผนใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) กว่าร้อยละ 50-60
โดย โฮม่า (Homa) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระดับโลกและเป็นผู้ผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจำนวนมากเช่น Electrolux, Samsung, Sharp, Whirlpool
โดยโครงการของโฮม่าที่เข้ามาลงทุนในไทยจะมีกำลังการผลิตประมาณ 1.7 ล้านเครื่องต่อปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตู้เย็นประสิทธิภาพสูง ตู้เย็นอัจฉริยะ และตู้แช่มาตรฐานสูง เพื่อการส่งออกไปยังตลาดยุโรปเป็นหลัก จะมีมูลค่าการส่งออกจากฐานผลิตในไทยกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะทั่วโลกที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 2.6 ล้านล้านบาทในปี 2577 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี
“ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคที่ผ่านมามีบริษัทชั้นนำจำนวนมากเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Samsung, LG, , Electrolux, Beko,Arcelik Hitachi รวมทั้งผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีน ทั้ง Midea, Haier และ Hisense โดยบริษัท Homa ถือเป็นผู้ผลิตระดับโลกรายล่าสุดและเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายที่4 จากจีนที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการเป็นฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในภูมิภาค
และความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ซัพพลายเชนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ บีโอไอจะเดินหน้าทำงานร่วมกับ Homaและผู้ผลิตรายอื่นๆ ในการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงซัพพลายเชนผลักดันการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนระดับโลกได้มากที่สุด”นายนฤตม์ กล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 – สิงหาคม 2568 มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม 568 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 2 แสนล้านบาท โดยผู้ผลิตรายใหญ่จากจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วทั้ง Midea, Haier และ Hisense มีการจ้างงานบุคลากรไทยรวมมากกว่า 12,000 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุชาติ ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ร่วมแก้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ไปเขาเขียว เยี่ยม หมูเด้ง-กิงก่องแก้ว
- ประเดิม! 3 นักวิทย์ คว้าโนเบลการแพทย์ จากการค้นพบ ภาวะทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย
- ด่วน ไฟไหม้ ร้านดัง ย่าน RCA เพลิงโหมแรง ควันลอยสูง เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง
- จ่อชงครม. เคาะเยียวยาท่วม 6.1 พันล. 14 ต.ค.นี้ นายกฯ บี้ คอภ.เร่งจ่าย