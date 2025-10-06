PROUD ทุ่ม 2.5 พันล้าน ผุดคอนโด-เพนต์เฮาส์หรูภูเก็ต บนหาดกมลา ราคาเริ่มต้น15 ล้าน   

PROUD ทุ่ม 2.5 พันล้าน ผุดคอนโด-เพนต์เฮาส์หรูภูเก็ต บนหาดกมลา ราคาเริ่มต้น 15 ล้าน
เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ IHG Hotels & Resorts (IHG) และ”พราว เรียล เอสเตท”หรือ PROUD ได้สานสัมพันธ์การพัฒนาโรงแรมและโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ระดับโลกหลากหลายโครงการ โดยโครงการ Branded Residences แรกของ PROUD ภายใต้แบรนด์ Inter Continental ได้แก่ InterContinental Residences Hua Hin ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในตลาดและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการอยู่อาศัยระดับลักชัวรีในภูมิภาค
ล่าสุด PROUD สานต่อความสำเร็จ เปิดตัว The Residences at InterContinental Phuket Resort โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีมูลค่าการลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท พร้อมนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยสุดหรูบนหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต
“พสุ ลิปตพัลลภ” กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากประสบการณ์อันยาวนานและความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีมาตรฐานระดับโลกทั้งในกรุงเทพและหัวหิน ปัจจุบัน PROUD มีความพร้อมขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่สู่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเมืองอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในเอเชีย
ด้าน”พราวพุธ ลิปตพัลลภ” กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า The Residences at InterContinental Phuket Resort ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Live Beyond Boundaries in Paradise โครงการมีเพียง 111 ยูนิต ตั้งอยู่บน Millionaire Mile อันโด่งดังของภูเก็ต ซึ่งเป็นย่านสุดพิเศษที่ได้รับการยกย่องในด้านความงดงามของธรรมชาติและไลฟ์สไตล์อันหรูหรา ในบริเวณ Hidden Gem ของภูเก็ต ผู้อยู่อาศัยจะได้พักผ่อนไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามแต่ยังได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
“โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Far East Paradise ถ่ายทอดความงดงามดั่งสวรรค์ที่เชื่อมโยงเรื่องราวอันเป็นหนึ่งเดียวจากโรงแรมสู่โครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ ผสมผสานอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมชิโนยูโรเปียนและเปอรานากันอันทรงคุณค่า ห้องพักมีเอกลักษณ์ด้วยห้องหน้ากว้างและระเบียงขนาดใหญ่ มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 1 ห้องนอนขนาด 58 ตร.ม. จนถึงเพนต์เฮาส์หรู 5 ห้องนอน ขนาด 425 ตร.ม. ส่งมอบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมครบครันในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท”พราวพุธกล่าว
“บียอนด์ คอราจน์” ผู้จัดการทั่วไป InterContinental Phuket Resort และ นายกสมาคมโรงแรมภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันรีสอร์ทเรากลายเป็นมากกว่าสถานที่พักผ่อน แต่เป็นเสมือน World-class Luxury Destination ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์การใช้ชีวิตลักชัวรีหลายรูปแบบ ไม่เพียงแค่ห้องพักสวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แต่นักท่องเที่ยวยังมองหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง เช่น รับประทานอาหารที่ห้องอาหารระดับรางวัล ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สวยงามคู่กับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่บีชบาร์ริมหาด รวมถึงการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการบำบัดแบบองค์รวมที่สติ สปา ทุกองค์ประกอบผสมผสานกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความหรูหราและไลฟ์สไตล์ของภูเก็ตที่แท้จริง”
“ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม” ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กมลาเป็นจุดหมายปลายทางของไลฟ์สไตล์ที่ครบครันและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต ไม่เพียงการพัฒนาของบริการระดับลักชัวรีของโรงแรมและการเกิดขึ้นของ The Residences at InterContinental Phuket Resort จะยิ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กมลาสู่ Millionaire Mile ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่โดยรอบในกมลาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกมากมายจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยส่งเสริมความสะดวกและครบครัน แต่ยังคงสเน่ห์และความเอ็กคลูซีฟให้หาดกมลายังคงหรูหราและน่าอยู่ได้ตลอดไป