ซีพี เตือนภัยมิจฉาชีพนำภาพ “ศุภชัย เจียรวนนท์” ตัดต่อคลิปปลอม หลอกลงทุน ย้ำประชาชนอย่าหลงเชื่อ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง หลังพบมีกลุ่มมิจฉาชีพนำภาพและชื่อของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไปตัดต่อเป็นวิดีโอปลอม (Deepfake) เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหลอกลวงเชิญชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงคุณศุภชัยและเครือซีพี ซึ่งไม่เป็นความจริงและไม่ได้รับอนุญาตจากทางองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคลิปหรือช่องทางที่เชิญชวนให้ลงทุนดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา เครือฯ ได้รับแจ้งกรณีลักษณะเดียวกันหลายครั้ง และได้ดำเนินการทางกฎหมายมาโดยตลอด แต่ยังมีมิจฉาชีพกระทำผิดแบบเดิมแต่ใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อหลอกลวงประชาชน ทางบริษัทฯ จึงมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในลักษณะนี้
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อ หรือติดต่อทำธุรกรรมใด ๆ กับเพจหรือบัญชีที่อ้างชื่อหรือภาพของผู้บริหารเครือซีพี และการแอบอ้างดังกล่าวเป็นการกระทำโดยมิชอบ และเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างชัดเจน หากพบเห็นการนำชื่อหรือภาพไปใช้ในลักษณะหลอกลวงผ่านการโฆษณาหรือข้อความชักชวนที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจไซเบอร์ ผ่านสายด่วน 1441
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้กระทำผิด และขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เครือซีพี มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน และขอให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินธุรกรรมใด ๆ บนโลกออนไลน์
