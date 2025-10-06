ASW โชว์แกร่ง 9 เดือนกวาดยอดขาย 17,474 ล้าน บุกลงทุนภูเก็ตเพิ่ม รับไฮซีซั่น

ASW โชว์แกร่ง 9 เดือน กวาดยอดขาย 17,474 ล้าน เล็งลงทุนภูเก็ตเพิ่ม รับไฮซีซั่นอสังหา-ท่องเที่ยว
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เปิดเผยว่า ASW ยังคงรักษาการเติบโตด้านยอดขายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยช่วง 9 เดือนปี 2568 สามารถทำยอดพรีเซลได้ถึง 17,474 ล้านบาท คิดเป็น 90% จากเป้าหมายทั้งปีที่ 19,500 ล้านบาท และเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20% ซึ่งโครงการทำยอดขายโดดเด่น คือโครงการเปิดใหม่ในช่วง Q3/2568 อย่างเคฟ แอลลี่ แจ้งวัฒนะ โครงการแคมปัสคอนโดตรงข้าม ม.ราชภัฏพระนคร ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย มูลค่า 1,000 ล้านบาท ตอบโจทย์กลุ่มนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ซื้อเพื่อลงทุน
รวมถึงโครงการ Leisure Residences ในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทย่อยในเครือ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย โดยโครงการเดอะ ไทเทิล วิลล่า คิรารา วิลล่าหรูระดับแฟล็กชิปภายในโครงการมิกซ์ยูส “The TITLE Park” บนทำเลบางเทา-เชิงทะเล มูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจนมียอดจองเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด THE TITLE ได้ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาโครงการย่านบางเทา เปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมน้องใหม่กับโครงการ “วีวี่” (ViVi) A Stylish Condominium มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพห่างจากหาดบางเทา 700 เมตร ถือเป็นการเข้ามาพัฒนาโครงการในเซกเมนต์ใหม่ในราคาคุ้มค่าเพียง 3 ล้านบาทต้นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเปิดขายเมื่อช่วงปลายกันยายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้าและเหล่าเอเจนท์อย่างล้นหลาม จนปิดการขายได้ในวันเดียว สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าต่างชาติที่มีต่อแบรนด์
“ช่วงไตรมาสสุดท้าย ต้องจับตานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลชุดใหม่ ส่วนตลาดอสังหาฯ แม้เผชิญความท้าทายด้านกำลังซื้อ แต่มีแรงหนุนการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี จะส่งผลดีต่อการปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่การท่องเที่ยวส่งสัญญาณบวกต่อเนื่องโดยเฉพาะภูเก็ต ปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมช่วง 7 เดือนแรกกว่า 5.58 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า นักท่องเที่ยวหลักมาจากรัสเซีย จีน และอินเดีย ยังมีการคาดการณ์รายได้การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนี้อาจสูงถึง 550,000 ล้านบาท หรือโต 10% จากปีก่อน ตอกย้ำภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนทั่วโลก”นายกรมเชษฐ์กล่าว
นายกรมเชษฐ์กล่าวว่า สำหรับในช่วงโค้งสุดท้ายของปียังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การบริหารจัดการพอร์ตโครงการพร้อมอยู่ และการเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ตามแผนปี 2568 จำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 22,000 ล้านบาท ตาม ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีดีมานด์จากลูกค้าต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง และต้องการที่พักอาศัยระยะยาว รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นที่จะเดินทางเข้าประเทศในช่วงไฮซีซั่น Q4/2568 ถึง Q1/2569 โดยเตรียมเปิดตัวเดอะ ไทเทิล บาลโคนี ในยาง โครงการ Leisure Condominium มูลค่า 3,800 ล้านบาท เป็นต้น
“ไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นช่วงสำคัญของตลาดอสังหาฯ ที่ผู้ประกอบการจะจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดผู้บริโภคที่กำลังพิจารณาซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ยังเป็นไฮซีซั่นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก เราจึงเตรียมทั้งโครงการพร้อมอยู่ และเปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ รองรับความต้องการของลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงพิจารณาเปิดโครงการใหม่ในภูเก็ตเพิ่มเติมจากแผนที่วางไว้ หลังกระแสตอบรับดีมาตลอดตั้งแต่ต้นปี มั่นใจภูเก็ตจะเป็นอีกแรงหนุนดันยอดขายทั้งปีของเราให้สำเร็จตามเป้าหมาย 19,500 ล้านบาท โดยสิ้นไตรมาส 2/2568 มียอดขายรอรับรู้รายได้กว่า 32,779 ล้านบาท” นายกรมเชษฐ์ กล่าว