พิพัฒน์ ยัน ไม่ได้ยกเลิกสัญญา ไฮสปีด 3 สนามบิน-ชี้เดินหน้าตามกรอบสัญญา-คำแนะนำอัยการสูงสุด 

“พิพัฒน์” ยัน ไม่ได้ยกเลิกสัญญา ไฮสปีด 3 สนามบิน-ชี้เดินหน้าตามกรอบสัญญาและคำแนะนำอัยการสูงสุด
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อบางแห่งเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม “ไม่ได้ยกเลิกสัญญา” กับภาคเอกชนแต่อย่างใด
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตนขอชี้แจงให้ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตรงกันว่าโครงการรถไฟฟ้าสามสนามบิน ไม่ได้มีการยกเลิกสัญญา ตามที่บางสื่อเข้าใจ แต่กระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกฝ่ายดำเนินงาน ตามกรอบสัญญาที่ร่างไว้ และทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตาม คำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุด อย่างเคร่งครัด
“ผมเข้าใจว่าเอกชนผู้รับสัมปทานอาจมีความกังวลต่อข่าวที่ออกมา แต่ขอยืนยันชัดเจนว่า เราไม่ได้ยกเลิกสัมปทาน สิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการคือ การตรวจสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงว่า ‘อะไรที่สามารถทำได้’ ก็จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว ส่วนใดที่เกินอำนาจหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เราจะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจลงนามดำเนินการตามลำดับขั้นตอน”นายพิพัฒน์ กล่าว
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สัปดาห์หน้า ตนจะเชิญผู้ประกอบการเข้ามาหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันในแนวทางการดำเนินงาน ขณะนี้โครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจริง เราต้องการทราบว่ามีอุปสรรคในส่วนใดที่ทำให้ไม่สามารถเริ่มงานได้ เพื่อจะได้ช่วยกันหาทางออกให้สอดคล้องกับข้อตกลงในสัญญา
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตนขอยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่ากระทรวงคมนาคม ไม่ได้ยกเลิกสัญญารถไฟฟ้าสามสนามบินทุกอย่างยังคงเดินหน้าภายใต้กรอบสัญญาเดิมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง