ทองคำแรงไม่หยุด ปิดตลาดพุ่งขึ้น 1,050 ผู้ค้าปรับเป้าปลายปี ทองไทยแตะ 62,000 บาท
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันนี้ ราคาทองคำมีการปรับขึ้นลงรวม 24 ครั้ง ปิดตลาดเวลา 17.08 น. ราคาปรับขึ้น 1,050 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 60,400 บาท ขายออกบาทละ 60,500 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 59,184.64 บาท ขายออกบาทละ 61,300 บาท
สำหรับแนวโน้มราคาระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2568 ศูนย์วิจัยทองคำ เปิดเผยผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศจาก13 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 46% คาดราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วน 2 ราย หรือเทียบเป็น 15% คาดราคาทองคำจะลดลง และ5 ราย หรือเทียบเป็น 39% คาดราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะที่ นักลงทุนทองคำ 351 ราย ในจำนวนนี้มี 250 ราย หรือเทียบเป็น 71% คาดราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วน 56 ราย หรือเทียบเป็น 16% คาดราคาทองคำจะลดลง และ 45 ราย หรือเทียบเป็น 13% คาดราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยมี 4 ปัจจัยที่ต้องติดตาม 1. ความคืบหน้าการผ่านร่างงบประมาณของสหรัฐฯ ตลาดจับตาการดำเนินงานของสภาคองเกรสในการอนุมัติร่างงบประมาณชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ “ชัตดาวน์” ของหน่วยงานรัฐบาลกลาง ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในกำหนด จะสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและค่าเงินดอลลาร์ฯ อย่างมีนัยสำคัญ
2. การประชุมโอเปกพลัส มีรายงานว่ากลุ่มโอเปกพลัสอาจพิจารณาปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราว 137,000 บาร์เรลต่อวัน สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งหากมีมติให้เพิ่มจริง อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก
3. การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (กนง.) คาดว่าจะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังสัญญาณการชะลอตัวชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งตลาดประเมินว่า กนง. อาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2568 หากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวตามคาด
4. รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ บันทึกการประชุม FED เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2568 รวมถึงถ้อยแถลงของประธาน FED และเจ้าหน้าที่ FED นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของสหรัฐฯ ที่ไม่ถูกเลื่อนจากผลของ Government Shutdown ได้แก่ ตัวเลขการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภครวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นและมุมมองต่อเงินเฟ้อของผู้บริโภค (เบื้องต้น) สำหรับเดือน กันยายน 2568
ด้าน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวว่า แนวโน้มราคาทองคำโลกและทองคำไทยยังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ในระยะสั้นราคายังคงผันผวนหนัก โดยมีปัจจัยความกังวลการชัตดาวน์สหรัฐ ที่ทำให้ความเชื่อมั่นลดลง คนหันมาซื้อทองคำมากขึ้น รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่รุนแรงขึ้น
“จากราคาที่ปรับขึ้นรวดเร็วเกิดคาด ทำให้ปรับเป้าราคาทองคำใหม่ โดยคาดการณ์ปลายปีนี้ ราคาทองคำโลกจะแตะที่ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำไทยอยู่ที่บาทละ 61,000-62,000 บาท ประกอบกับเงินบาทเริ่มอ่อนค่าขึ้นมาบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้จากปรากฎการณ์ราคาทองที่แพงขึ้นมากในช่วงนี้ ทำให้คนหันมาซื้อทองคำแท่งมากขึ้น เพราะมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ทองรูปพรรณถือว่ายังมีการซื้อขายลดลงเป็นประวัติการณ์” นายจิตติกล่าว