ททท. เพิ่มแรงส่งหนีห่าว มันธ์ ดึงครีเอเตอร์จีน 100 คน โปรโมทไทย หวนตำแหน่งปลายทางในใจ

ททท. เพิ่มแรงส่งหนีห่าว มันธ์ ดึงครีเอเตอร์จีน 100 คน โปรโมทไทยหวนตำแหน่งปลายทางในใจ
วันที่ 6 ตุลาคม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงาน Amazing Thailand, Mid-Autumn Night 2025 ณ One Bangkok กรุงเทพมหานคร โดยให้การต้อนรับคณะ Content Creators และ KOLs จากจีน รวมกว่า 100 ราย ภายใต้ โครงการหนีห่าว มันธ์ เป็นการเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อนำไปสร้างสรรค์คอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการเดินทาง พร้อมใช้โอกาสเดียวกันนี้ร่วมเฉลิมฉลองมิตรภาพ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งยังสื่อสารโครงการ “Trusted Thailand” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการท่องเที่ยวไทย ต่อยอดสู่การเดินทางแบบ Two-Way Tourism ที่สะท้อนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต
นายอรรถกร กล่าวว่า กิจกรรม “Amazing Thailand, Mid-Autumn Night 2025” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในโอกาส 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยได้นำครีเอเตอร์จากจีนที่คัดเลือกจากกิจกรรม Thailand, Told by You – UGC Challenge & FAM Trip ที่ใช้กลไก User-Generated Content (UGC) Selection ร่วมผลิตคอนเทนต์สะท้อนเสน่ห์ไทย ภายใต้แนวคิด “5 Must Do in Thailand” และ “Soft Power 5F” จำนวน 50 คน ร่วมกับ Mega Influencer อีก 50 คน รวม 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเดินทางทดสอบสินค้าและประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่วมสัมผัสประสบการณ์ใน4 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา (ชลบุรี) ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ในวันที่ 5-10 ตุลาคม 2568
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า วันชาติจีนประจำปี 2568 (China Golden Week) ตรงกับวันที่ 1-8 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ ถือเป็นช่วงเวลาเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 200,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 9,100 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยรายวันมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น เห็นได้จากยอดจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้าในช่วง Golden Week ที่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ททท. เดินหน้ากระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่ พร้อมมุ่งฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทยภายใต้โครงการ “Trusted Thailand” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ ตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเที่ยวจีน และส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็น Top of Mind จุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยวจีนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ งานเลี้ยงต้อนรับ Amazing Thailand, Mid-Autumn Night 2025 ได้รับเกียรติจากนายหยาง เสี่ยวหลง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ ภายในงาน ททท.ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยบรรยากาศ “The Moon of Friendship in the Garden” ท่ามกลางสวนดอกไม้อันวิจิตร รายล้อมด้วยพระจันทร์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงหัวใจของสองวัฒนธรรมให้เคียงข้างกันอย่างกลมเกลียว ถ่ายทอดความสุข รอยยิ้ม และสายสัมพันธ์ที่จะก้าวสู่อนาคตร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอ “ขนมไหว้พระจันทร์” ซึ่งหมายถึง ความสมบูรณ์ ความรื่นรมย์ และคำมั่นแห่งมิตรภาพอันยั่งยืน
พร้อมกันนี้ยังได้เชิญแขกคนพิเศษ ป้อง- ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ร่วมพูดคุยประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ไทย-จีน และบิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ร่วมพูดคุย และมอบโชว์พิเศษเพื่อเฉลิมฉลองและอวยพรผู้เข้าร่วมงาน ทั้งยังได้ร่วมทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้มงคลร่วมกันด้วย