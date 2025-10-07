ทองพุ่งแรง นิวไฮรอบใหม่ ตามตลาดโลก เช้านี้แตะ 61,000 บาท ส่วนรูปพรรณ เกือบ 6.2 หมื่น
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันนี้ (7 ต.ค.) ว่าทันทีที่เปิดตลาดซื้อขายเมื่อเวลา 09.07 น. ราคาปรับขึ้นทีที 450 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 60,950 บาทต่อบาททองคำ และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 61,750 บาทต่อบาททองคำ และต่อมาเมื่อเวลา 09.16 น. ปรับขึ้นอีก 50 บาท ทำให้ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 61,000 บาท และทองรูปพรรณขายอกอยู่ที่ 61,800 บาทต่อบาททองคำ ทำสถิติสูงสุดในประวัติกาล
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำวิเคราะห์ว่า ราคาทองคํา Spot พุ่งขึ้น All-Time high อย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแรงซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งทะลุ 60,950 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นว่าเฟดจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งล่าสุดรายงานของ CME Group บ่งชี้ว่ามีโอกาสมากถึง 94.6% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค.
นอกจากนี้ยังคงมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสหลังนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสลาออกหลังรับตำแหน่งไม่กี่สัปดาห์ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังคงถูกชัตดาวน์
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันอังคารปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียว 450 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 60,950 บาท หลังจากเมื่อวานทองคำผันผวน 24 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้น 1,050 บาท สู่บริเวณ 60,500 บาท โดยในครั้งที่ 23 ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 60,550 บาท รวมเพิ่มขึ้นขณะนั้น 1,100 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าบริเวณแถวๆ 32.54 บาท เป็นอีกหนึ่งปัจจัยช่วยหนุนต่อทองคำในประเทศพุ่งแตะระดับสูงสุดดังกล่าว