คลังจัดทัพใหม่ เอกนิติ ชงครม. ย้าย 7 อธิบดี-ผู้ตรวจ ล้างบางยุคเพื่อไทย

สะพัด เอกนิติ ชง ครม. โยกย้ายข้าราชการคลัง เปลี่ยนตัวอธิบดีสรรพากร โยก ‘ปิ่นสาย’ เป็นรองปลัด ‘กุลยา’ คัมแบ๊ก
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีกระแสข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 ต.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังหลายตำแหน่ง ส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง อย่างกรมธนารักษ์ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และมีการโยกย้ายตำแหน่งใหญ่อย่างกรมสรรพากรด้วย
1.ย้าย น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ที่เพิ่งรับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร กลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร
2.ย้ายนายปิ่นสาย สุรัสวดี จากอธิบดีกรมสรรพากร ไปเป็นรองปลัด
3.แต่งตั้งนายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์
4.แต่งตั้งนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากร
5.แต่งตั้งนางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล จากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไปเป็นผู้อำนวยการ สบน.
6.ย้ายนายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ จากที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
7.แต่งตั้งนายพนิต ธีรภาพวงศ์ จากที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง