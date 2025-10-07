ครม.ไฟเขียว คนละครึ่งพลัส ดีเดย์เริ่มใช้ 29 ต.ค. สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้

ครม.ไฟเขียว ‘คนละครึ่งพลัส’ 4.4 หมื่นล้านบาท เริ่มใช้ 29 ต.ค. สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ “โครงการคนละครึ่ง พลัส” วงเงินงบประมาณ 44,000 ล้านบาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบกลาง ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 20 ล้านคน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้อัตราการขยายตัวของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประมาณ 0.3-0.4%
คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ
ผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ต้องมีคุณสมบัติสัญชาติไทย เพิ่มช่วงอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน (จากเดิม 18 ปี) และต้องไม่เป็นผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ต.ค.2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1-5
เงื่อนไขประชาชนเข้าใช้สิทธิ
ประชาชนทั่วไป (ที่ไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษี) จะได้รับเงินจากรัฐโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” คนละ 2,000 บาท/คน/ตลอดโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ 200 บาท/คน/วัน หรือ 50:50 (จากเดิม 150 บาท/คน/วัน)
ส่วนประชาชนผู้ยื่นแบบภาษีอยู่ในระบบ รัฐบาลจะโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้เพิ่มเป็นคนละ 2,400 บาท/คน/ตลอดโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ 200 บาท/คน/วัน หรือ 50:50
ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค.2568 (หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม)
กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.-31 ธ.ค.2568 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เริ่มใช้สิทธิเวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน และต้องมีการใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย.2568 ภายในเวลา 23.00 น. เพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิ
นอกจากนี้ โครงการคนละครึ่งพลัส ยังเพิ่มสิทธิฟู้ดเดลิเวอรี่ สามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.-31 ธ.ค.2568 เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน
เงื่อนไขร้านค้าที่เข้าโครงการ
ในส่วนของร้านค้าใหม่ที่เข้าโครงการ เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 ต.ค.-19 ธ.ค.2568 ผ่าน 4 ขั้นตอนดังนี้
1.มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสำเร็จ
2.เตรียมบัตรประชาชน และรูปถ่ายที่มีรูปเจ้าของขณะกำลังประกอบกิจการ
3.เตรียมแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ
-สำหรับร้านค้าบุคคลธรรมดา/วิสาหกิจชุมชน/OTOP นำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อยืนยันการประกอบกิจการจริง
-สำหรับร้านค้านิติบุคคลรายย่อย/ธุรกิจเฉพาะ นำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อส่งตรวจข้อมูลหน่วยงานรัฐ
4.นำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้ว ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
สำหรับร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และผ่านเกณฑ์แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถอัปเดตแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และกดยอมรับเงื่อนไขโครงการ ที่รูปโครงการคนละครึ่งพลัส
ส่วนร้านค้าที่ยังไม่สมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ถุงเงินกรุงไทย.com พร้อมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และสามารถตรวจสอบผลเข้าร่วมโครงการได้ที่รูปโครงการคนละครึ่งพลัส ในแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้